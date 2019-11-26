Общество
Газета.RuВыплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Спорт
Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта
Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к отечественным спортсменам, при этом отметив, что считает Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова стала мамой во второй раз
Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова и известный по проекту «Физрук» актер Дмитрий Власкин поженились в прошлом году.
Происшествия
Петрозаводский маньяк Ипатов умолял суд не давать ему пожизненное
Технологии
В США 90% владельцев умных колонок пользуется OTT-сервисами
Согласно Parks Associates, наибольшей популярностью среди владельцев умных колонок и дисплеев пользуется Netflix, более 60% респондентов сообщили, что имеют подписку на данный сервис.
Музыка
Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ
София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.
Футбол
Шевченко вошел в рейтинг лучших тренеров сборных, а Черчесова нет
Обнародован рейтинг лучших тренеров национальных футбольных сборных в 2019 году.
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования
Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.
Футбол
Галатасарай – Брюгге. Прогноз на матч: «Стамбул вернет должок»
Сегодня, во вторник, 26 ноября, в 20:55 (МСК) состоится матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов между футбольными клубами Галатасарай (Турция) и Брюгге (Бельгия).
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Происшествия
В Сургуте полиция проверит данные об избиении сверстницами школьницы
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.
Общество
Клиентка банка «Тинькофф» пожаловалась на совет бота «отрезать пальцы»
В техподдержке банка изданию «Подъём» сообщили, что им уже поступали жалобы на грубые ответы бота.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о квартирах «на ночь»
В Москве сотрудники ФСБ совместно со следователями московского главка СКР задержали бывшего замначальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району столицы майора полиции Руслана Дейниченко.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за участие в опросах
Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal.
Происшествия
Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа
Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Общество
В ГД поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
Местные СМИ распространили данную информацию, на которую стали реагировать депутаты Государственной думы РФ.
Общество
Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
Авто
Новая Hyundai Sonata N-Line обзаведётся турбомотором 2.5
Всего в течение двух лет Hyundai планирует выпустить девять новых автомобилей линейки N-Line.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
Футбол
«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов
Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
Гаджеты
Huawei начала тестировать EMUI 10 для Honor 10, Honor V10 и Honor 8X
Кино
Сценарий финального эпизода «Звёздных войн» пытались продать на eBay
Текст обнаружил в продаже сотрудник компании Disney, которой принадлежат права на владение «Звёздными войнами».
Общество