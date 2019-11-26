Общество

Газета.RuГазета.RuВыплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин отменил
 указ своего предшественника Бориса Ельцина, в соответствии с которым в 1994 году в стране были введены ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб.
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