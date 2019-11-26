Общество
Газета.RuВыплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»
В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
Общество
Дурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram
Политика
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Футбол
«Реал» пробился в плей-офф Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» досрочно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Кино
Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена
Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Политика
Олег Сенцов в Европарламенте предложил вернуть Украине ядерное оружие
Кинорежиссёр и сценарист Олег Сенцов, в 2015 году приговорённый в РФ к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта, выступая в стенах Европарламента, предложил вернуть Украине ядерное оружие.
Политика
Трампа пригласили на слушания по импичменту
Комитет палаты представителей по судебным делам пригласил президента США Дональда Трампа на слушания по импичменту 4 декабря, говорится в письме президенту от главы комитета Джерролда Надлера.
Общество
Азовское море вернулось в свои берега без негативных последствий
В пресс-службе Краснодарского края заявили, что отлив прошел без каких-либо неприятных последствий.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Общество
В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
Здоровье
Медики назвали опасные ошибки при лечении насморка
Медики назвали опасные ошибки при лечении насморка.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Футбол
Манчестер Сити — Шахтер 0:0 (2-й тайм)
Хавбек пробил по воротам, но игрок англичан Фернандинью в подкате выбил мяч на угловой.
Происшествия
Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
Армия и оружие
Польша решила возобновить эксплуатацию МиГ-29
"Командующий после анализа введенных в действие рекомендаций принял решение о возобновлении эксплуатации самолетов МиГ-29", - говорится в размещенном в Twitter сообщении командования.
Экономика
Греф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче
После прихода на работу в Сбербанк нынешний президент финансовой организации Герман Греф обращался за помощью к наставнику из числа руководителей некой крупной корпорации.
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Дмитрий Ульянов
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в одну из московских клиник, передает Mash.
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане
Автобус с 70 туристами, из которых по меньшей мере 60 россиян, столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминиканской республике, пишет 26 ноября газета Diario Libre.
Кино
Режиссёр последнего «Терминатора» объяснил отказ от работы с Кэмероном
Здоровье
Нарушение сна может сигнализировать о скрытом и опасном заболевании
Медики заявляют, что нарушение сна может сигнализировать о наличии опасного заболевания, протекаемого пока в скрытой форме.
Общество
Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда
Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.