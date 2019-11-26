Общество

Газета.RuГазета.RuВыплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей

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РБК06:19

Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком

Коммерсантъ06:19

В России отменят пособия по уходу за ребенком в 50 рублей

ТАСС05:50
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