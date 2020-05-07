Общество
КоммерсантъВыплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
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Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском 16:42
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
Политика
Чехия усилит меры безопасности для своих дипломатов в России
Чехия планирует усилить меры безопасности для сотрудников своего посольства в Москве, направив туда сотрудников службы безопасности из министерства иностранных дел, рассказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК.
Ведомости 01:47
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru 10:39
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета 16:21
Общество
Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая.
Известия 14:44
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:49
Игры
Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath
В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru 05:00
Кино
В производстве Disney Plus находится сериал «Сокровище нации»
Информацию подтвердил известный продюсер Джерри Брукхаймер, он сообщил, что компания не только занимается производством фильма «Сокровище нации 3», но и работает над созданием сериала на основе этой франшизы.
REGNUM 16:40
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:46
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия 05 мая в 07:24
Футбол
«Зенит» предложил Семаку новый контракт с зарплатой 1,8 млн евро
Источник отмечает, что "Зенит" предлагает специалисту зарплату 1,8 млн евро, а с учётом бонусов сумма может достичь 2 млн.
Sport.ru 16:59
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 14:05
Космос
МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне
Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне.
Аргументы и Факты 04:01
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
Общество
Захарова сообщила, что 95% туристов вернулись в Россию
С конца марта 95% организованных российских туристов были вывезены из-за границы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Коммерсантъ 15:21
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российских границ
Шестой флот ВМС США опубликовал фотографии того, как американские и британские военные корабли проводят совместные операции в Баренцевом море.
Газета.Ru 17:02
Здоровье
В России оценили риск заражения коронавирусом дома
В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 11:41
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец «Спартака» Леонид Федун оказался в больнице из-за коронавируса. Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба.
Vprognoze.ru 07:23
Экономика
Китай может продать часть госдолга США, обвалив доллар
Китай в ответ на жесткие обвинения правительства США в распространении опасной инфекции может в срочном порядке продать часть госдолга США, обвалив курс доллара, информирует издание South China Morning Post.
Evo-rus.com 15:44
Экономика
Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян
Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
Политика
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых мощных недорогих смартфонов
В рейтинге самых мощных бюджетных смартфонов за апрель первое место оказалось за моделью Oppo Reno3 5G, основанной на процессоре MediaTek Dimensity 1000L.
Astera 05:25