Общество
КоммерсантъВыплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
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Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
Экономика
Региональные власти могут доплатить застройщикам
Региональные власти могут доплатить застройщикам «Дом.РФ», назначенный федеральным правительством оператором по выкупу государством нераспроданного жилья у застройщиков, предлагает финансово поучаствовать в этой программе власти Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
Коммерсантъ 06:42
Здоровье
Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы.
RT на русском 13:10
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Происшествия
Один человек погиб в результате землетрясения в Иране
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в иранской провинции Тегеран в ночь с 7 на 8 мая.
Российская газета 18:25
Политика
Польский эксперт предрек раскол Европы из-за «Северного потока — 2»
Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, однако завершение проекта будет означать подрыв единства и согласованности Евросоюза во внешней политике, заявил польский эксперт Камиль Зайончковский в беседе с Polskie Radio.
РИА Новости 19:28
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Политика
Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента
"Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК.
Российская газета 17:13
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко
Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
Вестник 09:57
Футбол
Хендерсон признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии читателей ВВС
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС.
Sport24.ru 14:11
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 09:14
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Игры
Анонсированы первые игры для Xbox Series X
Вести.Ru 13:37
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 13:07
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
Кино
Героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
Звезда серии фильмов «Мстители» Карен Гиллан может сыграть главную роль в «Пиратах Карибского моря» вместо Джонни Деппа.
iReactor вчера в 11:20
Здоровье
За сутки в Алтайском крае выявили 17 новых случаев коронавируса
По данным оперштаба на четверг, 7 мая, на территории Алтайского края зарегистрированы 17 новых случаев заражения коронавирусом.
Kursk.com 03:41
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш 02:37
Авто
Audi A4 и A5 получат систему полного привода
Модели Audi A4 и A5 с 2,0-литровым турбированным агрегатом TFSI стали на 13 лошадиных сил мощнее и получили 12-вольтовую умеренную гибридную систему.
Тарантас Ньюс 12:05
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском 15:07
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Общество
Суды Петербурга могут возобновить работу в обычном режиме с 12 мая
Стало известно, что российские суды смогут возобновить свою работу в обычном режиме уже с 12 мая после окончания нерабочих дней, установленных президентом Владимиром Путиным.
КП - Санкт-Петербург 18:34
Здоровье
Переболевший коронавирусной инфекцией москвич рассказал, как лежал на ИВЛ
35-летний москвич Денис Пономарёв почти два месяца лечился в разных больницах от коронавирусной инфекции и двух разновидностей пневмонии.
RT на русском 12:38
Политика
Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России
Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией.
RT на русском 18:42
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia 04:52
Экономика
ФАС отмечает сезонный рост цен на овощи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что в настоящее время в России наблюдается рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе на картофель, лук и морковь, говорится в сообщении ведомства.
ТАСС 14:21