Общество
КоммерсантъВыплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Туроператорам могут разрешить возвращать сертификаты вместо денег за отмененные туры
Коммерсантъвчера в 16:36
Туроператорам могут официально разрешить выдавать ваучеры вместо возврата денег за туры
Интерфаксвчера в 06:15
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 00:20, Ашберн
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Известия вчера в 23:04
Общество
СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 20:44
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:03
Общество
Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая.
Известия вчера в 14:44
Здоровье
России спрогнозировали невыраженный пик эпидемии коронавируса
Россия может избежать выраженного пика эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Валерия Безносенко.
Компания вчера в 23:52
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
Политика
Мадуро назвал причастных к организации попытки вторжения в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что временный поверенный в делах США в отделе по делам Венесуэлы американского посольства в Колумбии Джеймс Стори причастен к организации неудачной попытки вторжения в Боливарианскую Республику наёмных боевиков.
RT на русском вчера в 21:57
Общество
В РАН рассказали об обработке продуктов для профилактики коронавируса
Все продукты, приобретённые в супермаркетах и на рынках, рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта для профилактики коронавируса, сообщила ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.
RT на русском вчера в 22:52
Политика
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости вчера в 15:44
Общество
В Саратовской области запретят ходить без маски в магазины
В Саратовской области будет выпущено постановление, чтобы уточнить места пребывания граждан, где обязательно нужно находиться в масках в связи с пандемией коронавируса.
Четвертая Власть вчера в 12:12
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06 мая в 06:23
Шоу-бизнес
Яна Рудковская извинилась за оскорбления девочки из детдома
Гордон напомнила, что на телешоу «Топ Мини Моделс» Яна назвала маленькую модель Зою Кукушкину «умственно отсталой», которая является воспитанницей детского дома.
iReactor вчера в 05:47
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае будет продлен
Снимать режим самоизоляции в Красноярском крае после майских праздников не планируется, сообщили в пресс-службе правительства.
ДЕЛА.ru 00:07
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 06 мая в 04:33
Гаджеты
AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3
Весьма интересной частью анонса является то, что AMD подтвердила совместимость нового B550 с архитектурой Zen 3, на базе которой к концу этого или началу следующего года будут представлены настольные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer).
3DNews вчера в 13:06
Музыка
Историческая драма «Последствия войны» и помощь ветеранам в Okko
На этой неделе состоялась цифровая премьера исторической драмы-альманаха "Последствия войны" режиссеров Алексея Белякова, Сейрана Тевфикова, Ивана Касимова и Георгия Заозерского.
Газета.Ru 00:00
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
Армия и оружие
В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение
РИА Новости вчера в 22:04
Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели вчера в 00:43
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском вчера в 11:37
Общество
Где в Кузбассе выявили заболевших с коронавирусом за сутки
ВашГород.ру рассказывал, что в Кемеровской области за всё время выявили 204 человека с подтверждённым коронавирусом.
ВашГород.ру вчера в 00:15
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
Авто
Названы самые экономичные в России кроссоверы
Тарантас Ньюс вчера в 02:59
Футбол
Соболев: Купил у Кокорина Porsche, должен ещё примерно 1,5 млн рублей
Нападающий "Спартака" Александр Соболев, права на которого принадлежат самарским "Крыльям Советов", подтвердил, что приобрел автомобиль у форварда "Сочи" Александра Кокорина.
МК-Спорт вчера в 08:07