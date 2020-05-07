Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены

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