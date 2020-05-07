Общество

КоммерсантъКоммерсантъВыплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

В Госдуму внесли разрешающий не возвращать деньги за туры законопроект

РБКвчера в 21:01

За несостоявшиеся путешествия россиянам смогут выдавать ваучеры

Телеканал 360°вчера в 20:39

Туроператорам могут официально разрешить выдавать ваучеры вместо возврата денег за туры

Интерфаксвчера в 06:15

Туроператорам могут разрешить возвращать сертификаты вместо денег за отмененные туры

Коммерсантъвчера в 16:36

В Госдуму внесли проект о ваучерах за несостоявшиеся туры

РИА Новостивчера в 16:21

Туроператорам разрешат выдавать туристам ваучеры вместо возвратов

Profi.travel06 мая в 09:58

В правительстве одобрили проект, разрешающий туроператорам приостанавливать возврат средств за туры

ТурДом06 мая в 08:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Экономика

Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров

Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.
Ведомости 02:24
Футбол

Владельцы «Ман Сити» хотят построить тренировочную базу в Уругвае

Холдинг City Football Group объявил, что хочет построить тренировочную базу в Уругвае к 2021 году.
Soccer.ru 02:21
Политика

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа

Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
2
Политика

Пекин и Вашингтон договорились стараться продвигать торговую сделку

Пекин и Вашингтон договорились способствовать благоприятному ходу первой фазы торгового соглашения, 8 мая передает китайское агентство «Синьхуа».
ИА Красная Весна 00:06
Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
596
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru 03:05
1,6K
Здоровье

Выплаты медикам за работу с коронавирусом начнутся после праздников

После окончания майских праздников медики, работающие с коронавирусом, получат стимулирующие выплаты.
Piter.tv вчера в 14:54
206
Общество

Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»

Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 05:28
1,8K
Общество

В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19
605
Происшествия

МиГ-29 ВВС Индии рухнул близ границы с Пакистаном

Истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в приграничной с Пакистаном провинции Пенджаб во время учебного полета, сообщает Hindustan Times.
Вести.Ru 03:14
Шоу-бизнес

Клип Ольги Бузовой о самоизоляции набрал больше миллиона просмотров

3 апреля 33-летняя Ольга Бузова решила похайпить на тогда еще свежей теме самоизоляции и выпустила клип на композицию «Давай останемся дома».
MOS.news 00:40
8
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
71
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
2,4K
Общество

Собянин снял ограничения на работу строителей с 12 мая

Напомним, что накануне Собянин предложил снять ограничения на работу строительных предприятий с 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:25
889
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
1,1K
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
2,5K
Политика

Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро

Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Lenta.ru вчера в 22:59
71
Футбол

Леонид Федун был госпитализирован с коронавирусом

Вице-президент ЛУКОЙЛа и совладелец «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 13:34
370
Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
259
Здоровье

В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки

Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:33
5
Здоровье

Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
3
Армия и оружие

В Минобороны назвали срок поставки первых С-500 в войска

Первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500 могут поступить в Вооруженные силы России в 2021 году.
РБК 01:05
4
Общество

Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом

Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
184
Политика

Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину

Газета.Ru вчера в 17:45
4
Общество

Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать волонтерами

Москвичи, переболевшие коронавирусом, могут стать волонтерами и помогать лечащимся на дому пациентам, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:02
28
Технологии

Хакеры завели страничку на WordPress

По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс.
Коммерсантъ вчера в 18:53
2
Технологии

Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом

МИР 24 вчера в 09:46
5
Кино

Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из фильм «Старая гвардия» с актрисой Шарлиз Терон в главной роли.
News.ru вчера в 10:44
Экономика

Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

В call-центрах Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка, МКБ, «Юникредит» и Росбанка корреспонденту РБК пояснили, что новый клиент может открыть счет только в отделении банка или заказав на сайте карту, которую привезет курьер, и он же проведет идентификацию.
РБК 00:00
35
Армия и оружие

Сергей Шойгу приказал провести салют в Мурманске 9 мая

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ об артиллерийских салютах 9 мая.
Би-порт 02:30
7
Как работают Яндекс.Новости?
Главное