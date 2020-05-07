Общество
КоммерсантъВыплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
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Туроператорам могут официально разрешить выдавать ваучеры вместо возврата денег за туры
Интерфаксвчера в 06:15
Туроператорам могут разрешить возвращать сертификаты вместо денег за отмененные туры
Коммерсантъвчера в 16:36
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Экономика
Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров
Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.
Ведомости 02:24
Футбол
Владельцы «Ман Сити» хотят построить тренировочную базу в Уругвае
Холдинг City Football Group объявил, что хочет построить тренировочную базу в Уругвае к 2021 году.
Soccer.ru 02:21
Политика
Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа
Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
Политика
Пекин и Вашингтон договорились стараться продвигать торговую сделку
Пекин и Вашингтон договорились способствовать благоприятному ходу первой фазы торгового соглашения, 8 мая передает китайское агентство «Синьхуа».
ИА Красная Весна 00:06
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru 03:05
Здоровье
Выплаты медикам за работу с коронавирусом начнутся после праздников
После окончания майских праздников медики, работающие с коронавирусом, получат стимулирующие выплаты.
Piter.tv вчера в 14:54
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 05:28
Общество
В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19
Происшествия
МиГ-29 ВВС Индии рухнул близ границы с Пакистаном
Истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в приграничной с Пакистаном провинции Пенджаб во время учебного полета, сообщает Hindustan Times.
Вести.Ru 03:14
Шоу-бизнес
Клип Ольги Бузовой о самоизоляции набрал больше миллиона просмотров
3 апреля 33-летняя Ольга Бузова решила похайпить на тогда еще свежей теме самоизоляции и выпустила клип на композицию «Давай останемся дома».
MOS.news 00:40
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Общество
Собянин снял ограничения на работу строителей с 12 мая
Напомним, что накануне Собянин предложил снять ограничения на работу строительных предприятий с 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:25
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Политика
Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро
Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Lenta.ru вчера в 22:59
Футбол
Леонид Федун был госпитализирован с коронавирусом
Вице-президент ЛУКОЙЛа и совладелец «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 13:34
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Здоровье
В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:33
Здоровье
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Армия и оружие
В Минобороны назвали срок поставки первых С-500 в войска
Первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500 могут поступить в Вооруженные силы России в 2021 году.
РБК 01:05
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Политика
Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину
Газета.Ru вчера в 17:45
Общество
Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать волонтерами
Москвичи, переболевшие коронавирусом, могут стать волонтерами и помогать лечащимся на дому пациентам, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:02
Технологии
Хакеры завели страничку на WordPress
По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Технологии
Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом
МИР 24 вчера в 09:46
Кино
Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из фильм «Старая гвардия» с актрисой Шарлиз Терон в главной роли.
News.ru вчера в 10:44
Экономика
Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета
В call-центрах Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка, МКБ, «Юникредит» и Росбанка корреспонденту РБК пояснили, что новый клиент может открыть счет только в отделении банка или заказав на сайте карту, которую привезет курьер, и он же проведет идентификацию.
РБК 00:00
Армия и оружие
Сергей Шойгу приказал провести салют в Мурманске 9 мая
Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ об артиллерийских салютах 9 мая.
Би-порт 02:30