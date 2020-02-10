Как напомнил Руденко, в декабре на встрече в Париже лидеры "нормандской четверки" назначили очередной саммит на апрель, а местом проведения выбрали Берлин.

с чего всё началось

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.

В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией

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