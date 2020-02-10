Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.
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с чего всё началось

В МИД заявили об угрозе срыва «нормандского саммита» в апреле

Как напомнил Руденко, в декабре на встрече в Париже лидеры "нормандской четверки" назначили очередной саммит на апрель, а местом проведения выбрали Берлин.
РИА Новости01:49

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В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией

РИА Новости01:39

Выполнит ли Зеленский требования «нормандского саммита»

Газета.Ruвчера в 14:06

В МИД России сочли действия Киева угрозой «нормандскому саммиту»

Известия01:36

В МИД России сообщили об угрозе срыва «нормандского саммита» в апреле

Комсомольская правда01:45

В МИД усомнились в возможности проведения «нормандского саммита» в апреле

Взгляд.ру01:12

МИД РФ: Бездействие Киева может сорвать «нормандскую встречу»

Национальная служба новостей01:35

Появится ли свет в конце туннеля? Невесёлые итоги первой минской пятилетки

Новостной фронтвчера в 14:44
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Фигурное катание

Волосожар о Транькове: инициатором наших отношений оказалась я

RT на русском вчера в 12:22
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Общество

Британский пассажирский лайнер установил рекорд скорости из-за шторма

Британский самолет Boeing 747, летевший из Нью-Йорка в Лондон, установил рекорд по скорости преодоления этого расстояния в связи с тем, что попал в шторм Кьяра над Атлантикой.
Ruposters.ru 09 февраля в 08:40
Происшествия

В Перми не нашли врача, якобы отключавшего ветеранов от аппаратов ИВЛ

РИА Новости вчера в 23:06
Энергетика

В Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти

Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой.
Российская газета 00:57
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Вести.Ru 01:20
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Армия и оружие

Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Вести.Ru вчера в 19:27
Общество

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
РИА Новости 01:28
Шоу-бизнес

Ветлицкая посетила Big Love Show в платье за 339 тысяч рублей

По данным KP.ru, певица отдала за свой наряд не менее 339 тысяч рублей.
ФАН вчера в 14:52
Общество

Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
BFM.ru вчера в 11:32
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Политика

Трамп обвинил Обаму в появлении у России гиперзвуковых ракет

Президент США Дональд Трамп, выступая в Вашингтоне перед губернаторами американских штатов, заявил, что Россия могла приступить к созданию гиперзвуковых ракет, узнав, что такие разработки были в планах предыдущей американской администрации под руководством Барака Обамы.
РБК вчера в 18:57
Технологии

Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютеры

Оставшись без поддержки Microsoft, операционная система не даёт доступа ко многим программам, но пользователи нашли решение.
Neva.Today вчера в 22:56
Футбол

«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ

Банк станет новым титульным спонсором чемпионата России по футболу, какими до этого были «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
Metaratings вчера в 11:09
Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском вчера в 01:36
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет.
Псковское агентство информации вчера в 00:33
Шоу-бизнес

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи

Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Piter.tv 09 февраля в 09:16
Армия и оружие

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
Политика

МИД назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

Говорить о возобновлении авиасообщения с Грузией можно будет после прекращения русофобской кампании Тбилиси и исчезновения угроз для безопасности россиян, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Взгляд.ру 01:34
Шоу-бизнес

Певица МакSим может уйти со сцены из-за последствий травм

Сусанин вчера в 09:20
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

РБК вчера в 22:42
Хоккей

НХЛ: «Тампа» одолела «Коламбус», Кучеров сделал дубль

МИР 24 00:06
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры

Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.
ИнфоСМИ вчера в 12:51
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Вести.Ru 01:31
Гаджеты

Crysis хорошо идёт на AMD Threadripper 3990X и без игровой видеокарты

Если компьютер запускал игру — он считался мощным. Разумеется, для этого требовалась серьёзная игровая сборка.
Игромания.ру вчера в 15:39
Здоровье

Минздрав: треть россиян являются «тихими алкоголиками»

Число больных алкоголизмом в России составляет около 2% населения страны. Однако почти треть россиян являются «тихими алкоголиками».
Рифей-Пермь вчера в 07:28
Политика

Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Александр Дубинский, представляющий в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского, заявил, что украинская промышленность гибнет.
Газета.Ru 00:49
Авто

Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый автомобиль

Брайана Мерфи, владельца Nissan Frontier, который проехал на своем автомобиле более 1,6 млн км пути, американский офис Nissan наградил новой машиной.
Российская газета вчера в 03:36
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