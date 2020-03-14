Армия и оружие
Lenta.ruВыполнившие полет в районе Аляски российские Ту-142 показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлен полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами. На кадрах видно, как самолеты морской авиации Тихоокеанского флота России выполняют плановый полет над нейтральными водами.
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с чего всё началось
Телеканал «Звезда» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлен полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами.Lenta.ruвчера в 19:22
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Появилось видео полета двух Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами
Российская газетавчера в 21:57
Противолодочные Ту-142 облетели нейтральные воды Тихого и Северного Ледовитого океанов
Взгляд.рувчера в 10:49
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