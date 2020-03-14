Армия и оружие
Lenta.ruВыполнившие полет в районе Аляски российские Ту-142 показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлен полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами. На кадрах видно, как самолеты морской авиации Тихоокеанского флота России выполняют плановый полет над нейтральными водами.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Телеканал «Звезда» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлен полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами.Lenta.ruвчера в 19:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Появилось видео полета двух Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами
Российская газетавчера в 21:57
Противолодочные Ту-142 облетели нейтральные воды Тихого и Северного Ледовитого океанов
Взгляд.рувчера в 10:49
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
Политика
Порошенко вернулся из Испании на Украину
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
Футбол
Роналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы
Португальский футболист Криштиану Роналду внес свою лепту в борьбу с коронавирусом.
Политика
Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев, который прошел в субботу, 14 марта, в Киеве, пустили ракетницу по зданию российского посольства.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Политика
На Украине националисты напали на советника главы СНБО
Общество
Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса
Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Энергетика
Костин заявил о выгодной для России ожидаемой стоимости нефти
Американская сланцевая нефть стоит в районе 40 долларов, а бюджет Эр-Рияда изначально рассчитан на стоимость топлива выше 65 долларов.
Общество
Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о скандале и отношениях с Джиганом
Instagram Оксана Самойлова опубликовала в своем Instagram фото с сыном и рассказала о своих взаимоотношениях с Джиганом.
Общество
Передвижение по Испании ограничат
Власти Испании приняли решение ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Единоборства
Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится
Общество
В Турции введен запрет на въезд граждан из 14 стран
C 14 марта Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан еще из девяти стран (Германии, Испании, Норвегии, Франции, Австрии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов) в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Космос
«Роскосмос» создает новый космический корабль
Пилотируемый космический корабль на базе «Орла» построят для лунной программы. Однако новый образец будет значительно легче предыдущих.
Спорт
Большунов: Просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет
Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет.
Авто
Появилась информация о новом Chevrolet Niva
Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.
Общество
В Кемерово подтвердили два случая заражения коронавирусом
Общество
В Москве не планируют закрывать организации и транспорт из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции.
Единоборства
Кевин Ли проиграл на турнире UFC в Бразилии, прошедшем без зрителей
Эпидемия коронавируса внесла коррективы в проведение турнира UFC Fight Night 170 в Бразилии.
Авто
В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
Чили обнаружили советский микроавтобус РАФ-977 первой серии выпуска, которой, как считалось ранее, не сохранилось.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Технологии
Экзоскелет для врачей создали инженеры из России
Инженеры образовательной программы «Вектор» из Ростеха разработали экзоскелет для врачей, проводящих сложные хирургические операции.
Хоккей
КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Здоровье
Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта
Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира. 11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России.
Общество
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Узбекистане.
Происшествия
В Саратове два человека погибли после возгорания автомобиля
В Саратове легковой автомобиль, двигавшийся из аэропорта, на большой скорости врезался в отбойник, в результате чего опрокинулся и загорелся.
Музыка
Умер музыкант, основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж
Британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Пи-Орридж умер в возрасте 70 лет от лейкемии, передает газета The Guardian.