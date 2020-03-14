Армия и оружие
Lenta.ruВыполнившие полет в районе Аляски российские Ту-142 показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлен полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами. На кадрах видно, как самолеты морской авиации Тихоокеанского флота России выполняют плановый полет над нейтральными водами.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Телеканал «Звезда» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлен полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами.Lenta.ruвчера в 19:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Появилось видео полета двух Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами
Российская газетавчера в 21:57
Противолодочные Ту-142 облетели нейтральные воды Тихого и Северного Ледовитого океанов
Взгляд.рувчера в 10:49
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
Транспорт
РЖД временно отменит поезда на Украину и в Молдавию
Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) временно отменяет курсирование поездов в города Украины и Молдавии на фоне распространения коронавируса.
Технологии
35 лет исполнилось первому зарегистрированному в интернете домену
Сегодня свое 35-летие отмечает первый зарегистрированный в интернете домен – Symbolics.com.
Здоровье
Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта
Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира. 11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России.
Политика
Совет Федерации утвердил решение регионов по поправкам в Конституцию
Совет Федерации утвердил постановление об итогах рассмотрения парламентами субъектов РФ закона о поправках в Конституцию, следует из трансляции заседания парламентариев, которая ведется в YouTube Совфеда.
Здоровье
Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу
Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Здоровье
В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения» стал самым просматриваемым
Группа выступит в Роттердаме с композицией «Uno». В Сети был размещен клип группы «Little Big» на песню «Uno».
Энергетика
Белоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал цену в $35 за баррель нефти «новой устойчивой реальностью».
Технологии
Как коронавирус повлияет на запуск PlayStation 5 и Xbox Series X
Аналитическая компания DFC Intelligence заявила, что выход игровых приставок Sony PlayStation 5 и Xbox Series X может быть отложена до 2021 года из-за обострения ситуации с коронавирусом.
Общество
Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили
По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Космос
ТАСС в спецпроекте рассказал об истории открытия и «закрытия» Плутона
Происшествия
В Иркутской области арестовали обвиняемого в убийстве ребенка
Суд в Иркутской области арестовал обвиняемого в убийстве четырехлетней девочки, которое было совершено в 2004 году.
Общество
Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве
Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
Политика
Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев, который прошел в субботу, 14 марта, в Киеве, пустили ракетницу по зданию российского посольства.
Общество
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
Общество
Экономист из J.P. Morgan предсказал волну дефолтов в ряде стран
Сразу несколько стран в ближайшее время могут объявить дефолт, заявил эксперт J.P. Morgan Дэвид Стаббс.
Путешествия
Курортный сбор в Сочи заплатили менее половины туристов
Разница в 2,6 млн туристов Администрация Сочи при подсчете приезжающих сопоставляет данные гостиниц, аэропорта и железнодорожного вокзала, статистика учитывает также тех, кто приезжает в Сочи на экскурсию на один день без ночевки, и льготников, которые по закону не платят курортный сбор, объяснил Доморат разницу показателей.
Общество
Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан
Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.
Армия и оружие
В Москве наградили отличившихся сотрудников Росгвардии
По ее данным 13 марта в Москве завершила работу итоговая коллегия Росгвардии, в мероприятиях которой участвовал руководящий состав ведомства, командующие округами, начальники территориальных органов, командиры воинских частей и соединений войск национальной гвардии.
Футбол
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Армия и оружие
National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США
Американский журнал National Interest назвал российский истребитель Су-35 реальной угрозой для американских самолетов.
Армия и оружие
Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода
Общество
В Узбекистане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, зарегистрирован в воскресенье в Узбекистане.
Футбол
Евро-2020 может пройти в декабре
УЕФА рассмотрит вариант с переносом чемпионата Европы 2020 года на декабрь. Об этом в эксклюзивном материале сообщает The Telegraph.
Здоровье
Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты
В субботу врачи дали ряд рекомендаций, как распознать заражение коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Пугавшего пассажиров метро кашлем пранкера арестовали в Казахстане
Пранкера, пугавшего пассажиров метро Алма-Аты кашлем, арестовали на 10 суток.
Шоу-бизнес
Анна Седокова озадачила поклонников новым постом
Всегда активно делилась подробностями о своих романах, именно поэтому поклонники удивились, увидев последний пост экс-солистки «Виагры».
Религия
В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса
Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса СOVID-19.
Армия и оружие
В Китае создали надувные макеты российских боевых машин
В Китае создали надувные макеты российских боевых машин. Правда, они не слишком похожи на оригинальную технику.