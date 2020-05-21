Экономика

Profibeer.ruProfibeer.ruВыпуск алкоголя в России за 4 месяца снизился почти на 13%

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Объем производства алкогольной продукции в РФ в январе-апреле 2020 года сократился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 48,4 миллиона декалитров, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей.
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Спад промпроизводства в РФ в апреле составил 6,6% в годовом выражении - Росстат

ПРАЙМ14:52

Выпуск алкоголя в России за 4 месяца снизился почти на 13%

Profibeer.ru19 мая в 07:02
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