Экономика
Вечерняя МоскваВыпуск и обслуживание банковских карт в России могут стать платными
Выпуск и обслуживание банковских карт на территории России могут сделать платными. Такое заявление содержится в письме Ассоциации банков России (АБР), которое поступило в правительство. Также платными могут стать использование платежных приложений и доступ к горячей линии.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известия14 июня в 17:01
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Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям
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