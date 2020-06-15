Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВыпуск и обслуживание банковских карт в России могут стать платными

Выпуск и обслуживание банковских карт на территории России могут сделать платными. Такое заявление содержится в письме Ассоциации банков России (АБР), которое поступило в правительство. Также платными могут стать использование платежных приложений и доступ к горячей линии.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
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Тысячу за пластик: придётся ли россиянам платить за банковские карты

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Эксперт прокомментировал идею сделать платными выпуск и обслуживание карт

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Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям

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Интернет-омбудсмен назвал платный выпуск банковских карт «страшилкой»

РИА Новостивчера в 10:44

Эксперты оценили последствия от взимания платы банкирами за выпуск карт

Известиявчера в 04:53
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Общество

Все заместители главреда «Ведомостей» уволились в знак протеста

Ранее совет директоров издателя газеты, «Бизнес ньюс медиа», проголосовал за кандидатуру Андрея Шмарова.
RuNews24.ru вчера в 08:02
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Политика

Для подлодок ВМС США десятилетиями поставляли некачественный металл

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Военное дело вчера в 23:17
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Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Общество

В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
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Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
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Общество

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС вчера в 09:03
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Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
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Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
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Политика

Комитет ГД одобрил проект президента о воспитании в школах

Комитет Госдумы по образованию и науке одобрил к принятию в первом чтении президентский законопроект о воспитании в школах.
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В Петербурге появится новая торговая сеть Green

Напомним, что массовое закрытие магазинов «Интерторга» (сети супермаркетов «Семья», «Идея» и Spar) началось в Петербурге и в СЗФО в конце прошлого года.
Peterburg2.ru 03:36
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Политика

США требуют немедленного освобождения Пола Уилана

Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС вчера в 08:06
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Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили.
Известия 04:50
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Кино

Названный расистским фильм «Унесенные ветром» вернут на HBO Max

Культовый фильм 1939 года "Унесенные ветром" вернут в каталог онлайн-кинотеатра HBO Max.
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Происшествия

Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
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Общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
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Гаджеты

Гибридные процессоры Ryzen 4000G поступят в продажу в конце июля

Отмечается, что гибридные процессоры Ryzen 4000G в исполнении для настольных компьютеров поступят в продажу 27 июля.
ИА Красная Весна вчера в 09:33
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Сроки проведения Прямой линии с Путиным сдвинули

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки проведения Прямой линии с Путиным в этом году сдвинули, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:42
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Происшествия

В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
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Кино

Хаматова, Раппопорт и Исакова сыграют в новом женском триллере

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова сыграет в первом женском триллере под названием "Они".
Piter.tv 03:41
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Происшествия

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
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Футбол

Твиттер ФИФА представил Месси, Мбаппе и Неймара в образе звезд 70-х

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Граждане Азербайджана устроили бунт в палаточном лагере в Дагестане

Граждане Азербайджана из временного лагеря в Дагестане напали на четырех полицейских и разбили машины.
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Игры

Для Divinity: Original Sin 2 вышло самое большое DLC

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Общество

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В Финляндии отменили режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
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Музыка

Little Big не стала комментировать обвинения в плагиате

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Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем

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Общество

В Госдуму внесли проект закона о работе на «удаленке»

Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
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