Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.

с чего всё началось

Выпуск и обслуживание банковских карт на территории России могут сделать платными. Такое заявление содержится в письме Ассоциации банков России (АБР), которое поступило в правительство. Также платными могут стать использование платежных приложений и доступ к горячей линии.

Выпуск и обслуживание банковских карт в России могут стать платными

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