Экономика
Вечерняя МоскваВыпуск и обслуживание банковских карт в России могут стать платными
Выпуск и обслуживание банковских карт на территории России могут сделать платными. Такое заявление содержится в письме Ассоциации банков России (АБР), которое поступило в правительство. Также платными могут стать использование платежных приложений и доступ к горячей линии.
Читать в источнике
Оценить3,4K
с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известия14 июня в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям
Телеканал 360°15 июня в 10:13
Эксперт прокомментировал идею сделать платными выпуск и обслуживание карт
RT на русском15 июня в 11:38
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 00:34, Ашберн
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
Футбол
«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии, обыграв «Вердер»
Чемпионат вчера в 16:25
Происшествия
Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео
RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском вчера в 16:39
Происшествия
В Благовещенске загорелся склад
В городе Благовещенске Амурской области загорелось помещение склада, об этом во вторник, 16 июня, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:31
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
Армия и оружие
Польские эксперты изучили новую тактику боя российских танков
Новинкой же боевой тактики танковых подразделений стал "сирийский вал", который, как понятно из названия, применялся в Сирии.
Политическая Экспертиза вчера в 08:52
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё три пациента с коронавирусом
REGNUM вчера в 00:16
Экономика
Экономисты дали россиянам советы, как накопить деньги в кризис
Одно из наиболее удачных вариантов для сбережений россиян во время пандемии коронавируса — хранение денег в валюте, заявил в беседе с порталом "Ura.ru" советник гендиректора компании "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
РИА Новости 15 июня в 22:27
Здоровье
Около 10 тысяч свердловчан были протестированы на коронавирус
За весь период пандемии коронавируса в Свердловской области на COVID-19 было протестировано всего 10 тысяч человек.
ФедералПресс вчера в 08:14
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Максим Фадеев назвал последние пять лет своей жизни адом
Фадеев называет последние пять лет своей жизни «настоящим адом», который он долгое время принимал как нечто нормальное.
Слово и Дело вчера в 05:13
Авто
В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
SpeedMe вчера в 07:56
Армия и оружие
В Сирии подорвался российский БТР, пострадавших нет
Конашенков подчеркнул, что в результате подрыва российский БТР получил незначительные повреждения, личный состав совместного патруля не пострадал.
Российская газета вчера в 07:08
Армия и оружие
Рядом с Петербургом пролетели стратегические бомбардировщики США
Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что рядом с Петербургом пролетели стратегические бомбардировщики США.
Piter.tv вчера в 11:23
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
Происшествия
Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье
Четыре человека погибли на реке Онон в Забайкальском крае, спасая тонущую 15-летнюю девочку.
Известия 15 июня в 23:52
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru 14 июня в 23:21
Армия и оружие
Южная Корея и США следят за активностью военных КНДР
Военные Республики Корея и США внимательно отслеживают ситуацию в сфере безопасности в КНДР, тесно координируя действия друг с другом.
ТАСС вчера в 00:38
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Ведомости вчера в 10:06
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Финансы
Российский рынок акций прервал четырехдневное снижение
Буквально вчера вышли сообщения, что Ирак готов увеличить объемы сокращения добычи, кроме того, Саудовская Аравия говорит о том, что она сокращает объемы скидок азиатским потребителям, из-за снижения и сокращения карантинных мер потихонечку восстанавливается спрос на нефть, поэтому вполне мы можем увидеть 45 долларов за баррель по сорту Brent.
BFM.ru вчера в 13:11
Общество
В США число жертв коронавируса превысило потери в Первой мировой войне
Согласно подсчетам университета, в Соединенных Штатах скончались от коронавирусной инфекции 116 526 пациентов, а потери США в Первой мировой войне, по официальным данным, составили 116 516 человек.
ИА Красная Весна вчера в 16:44
Происшествия
Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова
Аргументы и Факты 15 июня в 22:33
Общество
В России начинаются клинические испытания вакцины от коронавируса
В среду, 17 июня, начинаются клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в Центре им. Гамалеи.
Парламентская газета вчера в 17:41
Общество
Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»
РИА Новости вчера в 21:46
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
Музыка
Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году
Слово и Дело 15 июня в 10:54
Политика
Военные из 12 стран приехали в Россию участвовать в параде Победы
Как сообщил в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, в Россию прибыли делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая.
RuNews24.ru 00:10
Экономика
Как вырастут коммунальные тарифы с 1 июля 2020 года
С 1 июля 2020 года россиян ждет очередное повышение тарифов за пользование услугами ЖКХ. Это касается и предприятий, и собственников жилья.
Домовой совет 15 июня в 13:08