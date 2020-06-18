Игры
ИзвестияВыпуск игры Cyberpunk 2077 вновь перенесли
Дата выхода долгожданной ролевой игры Cyberpunk 2077 вновь перенесена, на этот раз на ноябрь. Об этом сообщили разработчики компании CD Projekt Red на официальной странице игры в Twitter.
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Футбол
Карпин раскритиковал РПЛ и «Сочи»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что не понимает почему РПЛ не может перенести матч против "Сочи", который должен был состояться 19 июня.
Российская газета вчера в 19:47
Политика
Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль
Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости вчера в 10:02
Общество
Названы причины смерти бывшего главы Чувашии Игнатьева
"Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил о смерти Игнатьева накануне вечером. По данным источника, экс-глава Чувашии болел коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 22:53
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 11:26
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия вчера в 06:41
Здоровье
По 4 млн жизней спасают физические нагрузки каждый год
Цензуры.Нет вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Экономика
«Кризис хуже 1998 года»: защитник уральских бизнесменов — о том, когда наступят последствия пандемии
Бизнес-сообщество сходится во мнении, что куда более серьезные проблемы от кризиса мы увидим в конце лета — начале осени.
Екатеринбург Онлайн 00:05
Здоровье
Китайские вирусологи: Антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления
Оказалось, что антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления.
Дни24 вчера в 03:50
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Происшествия
В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите, один мужчина погиб, сообщает СУСК региона.
РИА Новости 00:09
Политика
Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне
Коммерсантъ вчера в 14:06
Здоровье
ВОЗ заявила о прорыве в лечении Covid-19
Итоги клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения коронавируса Covid-19 стали научным прорывом, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Татар-информ 17 июня в 01:28
Политика
В Минске обвинили Газпром в причастности к делу Белгазпромбанка
Начальник Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил в четверг, 18 июня, что к делу Белгазпромбанка, вероятно, причастны некие высокопоставленные руководители российского Газпрома.
Профиль вчера в 16:31
Общество
Умер замглавы рубцовской администрации Михаил Одокиенко
АМИТЕЛ вчера в 23:22
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Политика
Трамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале 2020 года будет самым высоким в истории человечества.
Известия вчера в 21:21
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Специалисты провели анализ, в результате которого удалось установить, что это яйцо с мягкой скорлупой, крупнейшее из когда-либо обнаруженных.
Evo-rus.com вчера в 11:00
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
Политика
Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию
Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ.
Интерфакс 17 июня в 10:00
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников
Газета.Ru вчера в 23:31
Общество
«Нафтогаз» захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом
"Нафтогаз Украины" планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря, заявил главный исполнительный директор компании Отто Ватерландер, сообщает Korrespondent.
РИА Новости вчера в 13:37
Политика
Посольство России призвало США прекратить пугать «российской угрозой»
Российские дипломаты призвали законодателей проявлять сдержанность в своих оценках и эмоциях, а также поддерживать цивилизованный диалог.
Известия 00:13
Авто
Кроссовер Brilliance V5 покидает российский авторынок
Деловое.ТВ вчера в 14:41
Политика
Трамп объяснил, почему США выведут часть войск из Германии
Трамп ранее заявлял, что США намерены сократить численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. В настоящий момент, по его словам, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 18:52
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров прокомментировал свою ссору с десантниками
Российская газета вчера в 04:35
Общество
Опрос: россияне настаивают на отцовском капитале за третьего ребёнка
Настаивают на дополнительном отпуске отцам после рождения третьего ребёнка в семье 85% респондентов.
News.ru вчера в 22:13
Происшествия
Ульяновскому чиновнику инкриминируют мошенничество
Ульяновскому чиновнику инкриминируют мошенничество В Ульяновске арестован руководитель реготделения «Справедливой России», первый заместитель мэра областного центра Михаил Сычев по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при безвозмездной передаче муниципальной недвижимости в собственность Симбирской епархии.
Коммерсантъ вчера в 14:08
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33