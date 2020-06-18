Игры
ИзвестияВыпуск игры Cyberpunk 2077 вновь перенесли
Дата выхода долгожданной ролевой игры Cyberpunk 2077 вновь перенесена, на этот раз на ноябрь. Об этом сообщили разработчики компании CD Project Red на официальной странице игры в Twitter.
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Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости 17:00
Общество
Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова
Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК 11:34
Футбол
«Реал» разгромил «Валенсию» в матче чемпионата Испании
Футболисты мадридского "Реала" разгромили дома "Валенсию", за которую выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, в матче 29-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 18:12
Экономика
Польша подсчитывает убытки от диверсификации газа
Показательная русофобия и слепая лояльность к США привело к тому, что сегодня Польша подсчитывает убытки от демонстративного отказа от газа из России.
MOS.news 08:11
Игры
Авторы DiRT 5 назвали дату релиза игры
CyberSport.ru 14:30
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Происшествия
В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.
Российская газета 11:52
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
Общество
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
РИА Новости 13:46
Общество
Россияне смогут увидеть затмение Венеры
Российская газета 18:57
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Киркоров прервал молчание после скандала с десантниками
Филипп Киркоров назвал представителей ВДВ, которых оскорбила сыгранная им роль десантника, людьми без юмора.
Рамблер вчера в 13:54
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости 15:30
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов о разводе с Аленой Гавриловой: «Причину не назову»
Эмин Агаларов впервые рассказал всю правду о внезапном разводе с 32-летней Аленой Гавриловой в YouTube-шоу «Алена, блин».
Дни24 08:52
Политика
Путин напомнил о роли Красной армии в разгроме нацизма
Советский Союз и Красная армия, кто бы ни пытался сегодня доказать обратное, внесли главный и решающий вклад в разгром нацизма, — говорится в тексте, опубликованном на сайте журнала.
News.ru 14:59
Музыка
Онлайн-концерт южнокорейской группы BTS стал крупнейшим в мире
Концерт южнокорейской группы BTS «Bang bang con: the live», который прошел в онлайн-формате, собрал около 756 тысяч зрителей.
Культуромания 02:59
Политика
Политолог Карасёв предрёк Украине «донбасский сценарий»
Напомним, пять дней назад депутат Верховной рады, член запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа»* Ахтем Чийгоз заявил, что Украина потеряла Крым из-за «спекуляций на теме русского языка».
ИА Новороссия 15:14
Происшествия
СК опубликовал видео с убегающим от следователей иркутским чиновником
Следственный комитет распространил видео, на котором видно, как начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска пытается скрыться от следователей.
РБК 07:35
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии
В августе 2020 года работавшие в 2019 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере.
Новости Югры 07:52
Хоккей
Никита Филатов завершил карьеру
Последним клубом 30-летнего Филатова в КХЛ был «Салават Юлаев». В сезоне-2018/19 форвард набрал 8 (3+5) очков в 22 матчах.
Горобзор.ру 11:24
Авто
Tesla столкнулась с проблемами качества нового Model Y
По данным СМИ, американский автопроизводитель Tesla столкнулся с рядом проблем при производстве нового электрокара Tesla Model Y. В частности они связаны с низким качеством сборки, задержкой отгрузок автомобилей покупателям и прочих производственных дефектов.
SpeedMe вчера в 09:51
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК 07:54
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости 21:36
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Нижнеудинске
В аварии погибли два человека – водитель и пожилая пассажирка отечественного седана.
Иркутск Сегодня 20:25
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Общество
СМИ узнали об уступках Apple в вопросе об установке отечественного ПО
ФАС направила в правительство проект постановления об обязательной предустановке отечественных приложений и программ на смартфоны, компьютеры и Smart TV, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.
РБК 22:00
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы о первых днях ВОВ
Минобороны РФ запустило проект, посвященный ранее неизвестным архивным документам о первых днях Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 22:38
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила, что беременна
22-летняя олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердили, что скоро станет мамой.
Gazeta.SPb вчера в 00:03
Авто
Появились изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
По словам авторов изображений, сама идея – «утяжелить» УАЗ «Пикап» – родилась после просмотра модельных линеек американских автопроизводителей, которые присваивают своим пикапам различные индексы в зависимости от кабины и грузовой платформы (например, Ford F-150, F-250 и F-350).
Автоновости дня 07:19
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 12:44