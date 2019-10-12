«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.

Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

Политика Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Хоккей Михеев забил издевательский гол в ворота «Детройта» Российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев набрал два (1+1) очка в матче с «Детройтом» (5:2). Нападающий вышел на игру в третьем звене с привычными партнерами Керфутом и Муром.

Армия и оружие CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.

Музыка Шнуров сообщил о своих планах после закрытия «Ленинграда» Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что после завершения гастрольной деятельности у него появится время на чтение книг.

Шоу-бизнес Максим Виторган впервые высказался о свадьбе Собчак и Богомолова Актер Максим Виторган впервые публично высказался о свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Единоборства Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Общество В США найдена рыба, способная жить даже без воды На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.

Армия и оружие Путин заявил о превосходстве гиперзвукового оружия России Президент России Владимир Путин заявил, что к моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия в РФ будет уже что-то более новое.

Общество В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".

Армия и оружие Американский эсминец вошел в Черное море Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Политика Путин: Неопределенность по СНВ-3 подталкивает гонку вооружений Неопределенность вокруг продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) сохраняется.

Политика РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.

Происшествия В Лондоне задержали принцессу Бельгии Принцессу отпустили, не предъявив никаких обвинений. В Великобритании акции против изменения климата проходят всю неделю.

Единоборства Американский боксер впал в кому после нокаута в Чикаго Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после боя за титул чемпиона США по версии USBA в весовой категории до 69,9 кг, информирует Daily Express.

Политика Американский сенатор устроила эксперимент в Facebook с рекламой Трампа Кандидат в президенты от Демократической партии США и сенатор Элизабет Уоррен рассказала о своем эксперименте в Facebook с покупкой рекламы в поддержку американского президента Дональда Трампа.

Футбол Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.

Единоборства Зеленский по телефону поздравил боксёра Усика с победой Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксёра Александра Усика с победным дебютом в тяжёлом весе.

Происшествия Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Авто Эксперты определили реальный срок службы зимней резины Автоэксперты выяснили, что реальный срок службы зимней резины составляет шесть сезонов.

Политика National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.

Здоровье Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре имени Блохина Из 52 опрошенных сотрудников медучреждения 5 человек заявили о неблагоприятной обстановке на работе после прихода Варфоломеевой.

Политика Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.

Происшествия Сын вице-президента МТС вышел из-под ареста с пледом на голове Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов вышел из изолятора, где отбывал 10 суток ареста за гонки с полицейскими на московских улицах.