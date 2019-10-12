Экономика
Lenta.ruВыпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
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Политика
Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
Хоккей
Михеев забил издевательский гол в ворота «Детройта»
Российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев набрал два (1+1) очка в матче с «Детройтом» (5:2). Нападающий вышел на игру в третьем звене с привычными партнерами Керфутом и Муром.
Нева Спорт 02:54
Армия и оружие
CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России
Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.
РБК вчера в 14:28
Музыка
Шнуров сообщил о своих планах после закрытия «Ленинграда»
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что после завершения гастрольной деятельности у него появится время на чтение книг.
РБК 05:18
Шоу-бизнес
Максим Виторган впервые высказался о свадьбе Собчак и Богомолова
Актер Максим Виторган впервые публично высказался о свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
ФАН 05:29
Единоборства
Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе
В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.
Советский спорт 02:00
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R вчера в 02:49
Армия и оружие
Путин заявил о превосходстве гиперзвукового оружия России
Президент России Владимир Путин заявил, что к моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия в РФ будет уже что-то более новое.
ТК Звезда 05:46
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ 03:56
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Политика
Путин: Неопределенность по СНВ-3 подталкивает гонку вооружений
Неопределенность вокруг продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) сохраняется.
Российская газета 11 октября в 04:44
Политика
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.
РИА Новости вчера в 09:40
Происшествия
В Лондоне задержали принцессу Бельгии
Принцессу отпустили, не предъявив никаких обвинений. В Великобритании акции против изменения климата проходят всю неделю.
Говорит Москва 03:53
Единоборства
Американский боксер впал в кому после нокаута в Чикаго
Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после боя за титул чемпиона США по версии USBA в весовой категории до 69,9 кг, информирует Daily Express.
Спорт-Экспресс 04:42
Политика
Американский сенатор устроила эксперимент в Facebook с рекламой Трампа
Кандидат в президенты от Демократической партии США и сенатор Элизабет Уоррен рассказала о своем эксперименте в Facebook с покупкой рекламы в поддержку американского президента Дональда Трампа.
Известия вчера в 22:55
Футбол
Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru вчера в 07:07
Наука
Питер Рэтклифф стал одним из лауреатов Нобелевской премии по медицине
REGNUM 10 октября в 11:55
Единоборства
Зеленский по телефону поздравил боксёра Усика с победой
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксёра Александра Усика с победным дебютом в тяжёлом весе.
RT на русском 05:52
Происшествия
Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске
Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Известия 00:24
Футбол
Зинченко — о матче с Португалией: Украина — лидер группы. Чего нам бояться?
Матч Украина — Португалия состоится в Киеве на стадионе "НСК Олимпийский" завтра, 14 октября, начало — в 21:45 мск.
Чемпионат 03:05
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Авто
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Автоэксперты выяснили, что реальный срок службы зимней резины составляет шесть сезонов.
Известия вчера в 16:17
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре имени Блохина
Из 52 опрошенных сотрудников медучреждения 5 человек заявили о неблагоприятной обстановке на работе после прихода Варфоломеевой.
Инфорос 10 октября в 06:40
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
Известия 05:37
Происшествия
Сын вице-президента МТС вышел из-под ареста с пледом на голове
Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов вышел из изолятора, где отбывал 10 суток ареста за гонки с полицейскими на московских улицах.
Lenta.ru 04:21
Армия и оружие
Сирийские курды в Турции объявили о поддержке операции против SDF
Сирийские курды поддерживают проведение турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии, и считают, что она даст шанс на возвращение курдских беженцев в свои родные края.
ФАН 03:55
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