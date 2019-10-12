с чего всё началось

«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.

Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

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