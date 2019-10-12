Экономика
Lenta.ruВыпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
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с чего всё началось
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.РБКвчера в 17:13
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Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Технологии
Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook
Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.
РБК вчера в 23:28
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Политика
ЕС предупредил США об ущербе от введения пошлин
Евросоюз (ЕС) направил властям США письмо, в котором выразил беспокойство в связи с введением Вашингтоном пошлин на товары и услуги стран ЕС.
Известия 04:19
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем
Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.
Комсомольская правда вчера в 07:35
Культура
Еще четверым российским актерам запретили въезд на Украину
Украинское Министерство культуры запретило въезд в страну еще четверым российским актерам.
Вечерняя Москва 02:02
Хоккей
Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.
RT на русском 01:50
Авто
Опубликованы первые фото Lada Vesta с вариатором
Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.
Автоновости дня 04:57
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Политика
Пресс-секретарь Зеленского вновь толкнула журналиста
Газета.Ru 04:57
Футбол
УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020
Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга.
Чемпионат вчера в 20:26
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ вчера в 09:19
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru вчера в 10:37
Наука
Создан тест, который определит боррелиоз за 15 минут
Команда ученых из Колумбийского университета разработала тест, способный всего лишь за 15 минут диагностирует болезнь Лайма.
Ридус 04:41
Здоровье
Прокуратура предложила запретить больным ВИЧ и гепатитом служить в ней
В Генпрокуратуре подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника.
РБК 03:01
Музыка
Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет
Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.
REGNUM 04:32
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Футбол
Нойштедтер: Изменить ситуацию в «Динамо» могут только победы
Развернуть ситуацию могут только победы, — отметил Роман. Напомним, что Дмитрий Хохлов подал в отставку с поста главного тренера "Динамо".
Life.ru вчера в 10:35
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Жена Оскара Кучеры полтора года скрывала от него рождение сына
Оскар Кучера женат уже в третий раз и воспитывает пятерых детей. В личной жизни актера имеется немало интересных подробностей.
Woman.ru вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
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Происшествия
Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона
Ямайский легкоатлет Усейн Болт, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом, стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона.
Газета.Ru 04:56
Здоровье
Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
15-летний Чае Руффолд из британского города Истборн уже два года не покидает стены своего дома и прикован к постели.
Вечерний курьер 02:39
Общество
В Японии началась масштабная эвакуация жителей из-за тайфуна
Власти Японии начали эвакуацию жителей из опасных районов в связи с тайфуном «Хагибис», сообщает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 23:28
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Космос
У Сатурна нашли 20 новых спутников
Группа американских астрономов из Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна.
Lenta.ru 09 октября в 02:34
Армия и оружие
Турция ожидает от НАТО поддержки операции в Сирии
Анкара рассчитывает на поддержку странами НАТО своей военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.
ТК Звезда вчера в 05:11