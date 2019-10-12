Экономика
Lenta.ruВыпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
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Религия
РПЦ назвала многоженство нарушением божественного закона
"Многоженство с нашей точки зрения является нарушением этого Богом установленного закона, о котором в Библии говорится, что оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое в плоть едину", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
Интерфакс 09:03
Происшествия
Полиция назвала причину массовой драки на рынке в Новосибирске
Причиной массовой драки на рынке в Новосибирске стал конфликт между торговцами и людьми, которые требовали у них деньги в обмен на право вести торговлю.
РБК 12:43
Политика
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.
РИА Новости 09:40
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Lenta.ru 11:26
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Политика
Путин заступился за Зеленского по разводу сил в Донбассе
По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований.
Русская Планета вчера в 06:49
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Происшествия
В Японии выросло число пострадавших от тайфуна «Хагабис»
В Японии от тайфуна «Хагабис» погибли как минимум два человека, еще около 70 пострадали, сообщает 12 октября Kyodo.
REGNUM 10:05
Технологии
Американский беспилотник сдуло ветром
Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) XQ-58A Valkyrie во время испытательного полета получил серьезные повреждения.
Утро.ru 08:18
Культура
Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины»
В перечень деятелей культуры, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, добавлены четыре российских актера.
Экономика сегодня 03:18
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Происшествия
AFP: в Буркина-Фасо при нападении на мечеть убиты 16 человек
По меньшей мере 16 человек убиты, два получили ранения в результате нападения группы вооруженных людей на мечеть на севере Буркина-Фасо.
ТАСС 13:07
Футбол
Наставник сборной Кипра высказался о команде России
Наставник сборной Кипра Ран Бен Шимон рассказал о своих мыслях перед предстоящем матчем отборочного цикла чемпионата Европы - 2020 против России, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:23
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия
Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
Известия вчера в 15:17
Армия и оружие
Германия прекратит военные поставки Турции из-за операции в Сирии
«Ввиду турецкой военной операции на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки продукции оборонного комплекса, которые могут быть задействованы Турцией в Сирии», — заявил он в интервью Bild am Sonntag.
БИЗНЕС Online 12:26
Шоу-бизнес
Суд определил, кто получит наследство Юлии Началовой
Никулинский суд столицы во время нового заседания принял решение о том, наследство артистки достанется ее родителям — Виктору и Таисии Началовым, а также дочке Вере.
Телепрограмма 11:41
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Аргументы и Факты вчера в 20:01
Футбол
Алекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией
Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
REGNUM 04:30
Спорт
Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Коммерсантъ 04:42
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Актуальные Новости вчера в 20:01
Политика
Британия призвала НАТО адаптироваться к «агрессии России»
Североатлантический альянс должен адаптироваться к «российской агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства», заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на парламентской ассамблее НАТО.
REGNUM 12:15
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы
Накануне, 11 октября, родственники Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также показали фотографии преследующих семью артистки папарацци.
Lenta.ru 10:04