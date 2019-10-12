Экономика

Lenta.ruLenta.ruВыпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
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Главные новости к утру 12 октября

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Интернет-омбудсмен назвал приостановку ICO Telegram «подарком» США Дурову

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Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

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Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

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RT на русскомвчера в 17:57

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфаксвчера в 17:50
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Подросток умер в своей квартире в Приозерске Ленинградской области после сделанного врачами скорой помощи укола.
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В Кремле ответили на вопрос о возвращении смертной казни

В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
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Суд арестовал имущество на ₽400 млн по делу о хищениях у «Роскосмоса»

Суд арестовал имущество на сумму около 400 млн руб. у обвиняемых по делу о хищениях у «Роскосмоса».
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В Японии усомнились в способности систем ПРО страны сбить «Искандеры»

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Армия и оружие

Эрдоган отказался остановить военную операцию в Сирии

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не отступит и не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, передает NTV.
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МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 01:34
Армия и оружие

Создаваемая США ракета может лишить РФ возможности ответного удара

News.ru вчера в 10:53
Армия и оружие

Путин заявил о необходимости освободить Сирию от иностранных военных

Сирию необходимо освободить от нелегитимного иностранного военного присутствия, заявил президент России Владимир Путин.
РБК 05:52
Происшествия

Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник

По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Lenta.ru 07:08
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке

Газета.Ru 08:42
Происшествия

Грузовик сбил пешеходов на трассе под Пензой, погибли два человека

Дорожная авария с участием грузового автомобиля унесла жизнь двух человек в Пензенской области, еще двое получили травмы, сообщает УГИБДД региона в субботу.
Интерфакс 04:29
Армия и оружие

Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей

По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
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Армия Турции захватила 20 населенных пунктов на севере Сирии

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Футбол

Черчесов ответил на вопрос об уровне российского футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Кипром ответил на вопрос об уровне российского футбола.
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Футбол

«Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком-2» в матче ФНЛ

Московское "Торпедо" переиграло столичный "Спартак-2" в матче 17-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
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Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга

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Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим РИА Новости.
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«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

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Зеленский допустил выход Украины из минского процесса

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может выйти из минского процесса и лишиться поддержки стран Европы, если депутаты Верховной рады откажутся одобрить закон об особом статусе Донбасса.
Ридус 10 октября в 16:12
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Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака

Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
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Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi

Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
Политическая Экспертиза 10 октября в 17:58
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Избивавшего заключенного начальника колонии уволят

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В России впервые за год подешевели авто на вторичном рынке

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В Epic Games Store раздают градостроительный симулятор Surviving Mars

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