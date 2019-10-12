Экономика
Lenta.ruВыпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
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Происшествия
Российский подросток умер после укола врача скорой
Подросток умер в своей квартире в Приозерске Ленинградской области после сделанного врачами скорой помощи укола.
Lenta.ru 08:09
Хоккей
Фигуристка Алина Загитова посетила матч «Ак Барс» — ЦСКА
Республика Татарстан 04:25
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возвращении смертной казни
В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:30
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Известия 04:44
Происшествия
Суд арестовал имущество на ₽400 млн по делу о хищениях у «Роскосмоса»
Суд арестовал имущество на сумму около 400 млн руб. у обвиняемых по делу о хищениях у «Роскосмоса».
РБК 08:22
Армия и оружие
В Японии усомнились в способности систем ПРО страны сбить «Искандеры»
Известия вчера в 08:21
Армия и оружие
Эрдоган отказался остановить военную операцию в Сирии
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не отступит и не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, передает NTV.
РБК вчера в 15:40
Политика
МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 01:34
Армия и оружие
Создаваемая США ракета может лишить РФ возможности ответного удара
News.ru вчера в 10:53
Армия и оружие
Путин заявил о необходимости освободить Сирию от иностранных военных
Сирию необходимо освободить от нелегитимного иностранного военного присутствия, заявил президент России Владимир Путин.
РБК 05:52
Происшествия
Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Lenta.ru 07:08
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке
Газета.Ru 08:42
Происшествия
Грузовик сбил пешеходов на трассе под Пензой, погибли два человека
Дорожная авария с участием грузового автомобиля унесла жизнь двух человек в Пензенской области, еще двое получили травмы, сообщает УГИБДД региона в субботу.
Интерфакс 04:29
Армия и оружие
Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей
По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
РИА Новости 08:08
Политика
Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
РИА Новости 04:52
Футбол
Черчесов ответил на вопрос об уровне российского футбола
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Кипром ответил на вопрос об уровне российского футбола.
RT на русском 07:29
Футбол
«Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком-2» в матче ФНЛ
Московское "Торпедо" переиграло столичный "Спартак-2" в матче 17-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 07:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Наука
Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга
Рифей-Пермь 02:04
Политика
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим РИА Новости.
РИА Новости 07:39
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
iReactor вчера в 19:53
Политика
Зеленский допустил выход Украины из минского процесса
Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может выйти из минского процесса и лишиться поддержки стран Европы, если депутаты Верховной рады откажутся одобрить закон об особом статусе Донбасса.
Ридус 10 октября в 16:12
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС 00:36
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi
Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
Политическая Экспертиза 10 октября в 17:58
Авто
В России впервые за год подешевели авто на вторичном рынке
OAnews 09 октября в 04:15