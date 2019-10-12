Экономика

Lenta.ruLenta.ruВыпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
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Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

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Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфаксвчера в 17:50
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