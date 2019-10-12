Экономика
Lenta.ruВыпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
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Происшествия
В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Происшествия
Россияне проголосовали за возвращение смертной казни
Среди россиян провели опрос на официальной странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» о возвращении смертной казни для педофилов и убийц детей, об этом пишет «Федерал Пресс».
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Политика
Пристайко намерен попросить ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Космос
Астронавты космической станции МКС вышли в открытый космос
Астронавты NASA Эндрю Морган и Кристина Кук вышли в открытый космос для замены старых батарей на новые на внешней стороне МКС.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал безопасную для здоровья температуру в квартире
По информации Роспотребнадзора, в холодное время года допустимая температура воздуха для жилых помещений составляет 18-24 градуса, в тёплый период — 20-28 градусов.
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
Авто
Эксперты установили реальный срок службы зимней резины
Автоспорт
В Сочи прокомментировали слухи о проведении квалификационной гонки
Заместитель генерального директора АНО «Росгонки» Сергей Воробьёв прокомментировал информацию о том, что в следующем году в рамках Гран При России пройдёт экспериментальная квалификационная гонка.
Политика
Украина хочет обменять три группы удерживаемых лиц
Первый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября и прошел по формуле "35 на 35".
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
Технологии
В Краснодаре в ноябре «Магнит» откроет гипермаркет нового формата
О новом подходе к обустройству гипермаркетов рассказал директор по управлению компании Руслан Исмаилов на конференции для партнеров «НаОднойВолне2019» в Сочи.
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Шоу-бизнес
Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Авто
Названы самые полезные опции в автомобиле
Автомобильные порталы провели масштабное исследование, опросив автолюбителей на предмет опций, которые, по их мнению, наиболее полезны в автомобиле.
Космос
Млечный Путь совершает набеги на соседние галактики, выясняет исследование Хаббла
В настоящее время Млечный Путь является единственной галактикой, для которой есть достаточно данных, чтобы обеспечить такой полный учет притока и оттока газа.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла сообщения СМИ о состоянии актрисы
В публикации утверждается, что последние сообщения СМИ о состоянии актрисы не соответствуют действительности.
Футбол
«Зенит» интересуется хавбеком «Уфы» Карпом
Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп попал в сферу интереса «Зенита», сообщает prosport.ro.
Политика
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.