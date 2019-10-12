Экономика
Lenta.ruВыпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
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с чего всё началось
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.РБКвчера в 17:13
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Убийца 9-летней девочки в Саратове назвал причину расправы
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Газета.Ru вчера в 10:37
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Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
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Пресс-секретарь Зеленского вновь толкнула журналиста
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Вести.Ru вчера в 12:00
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В Турции заявили о ликвидации «342 террористов» в ходе операции в САР
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Армия и оружие
Стало известно о нападении на российских военных в Сирии
Атака на российских военных в провинции Дераа стала не первой в текущем году.
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
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Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
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Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
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Опубликованы первые фото Lada Vesta с вариатором
Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.
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