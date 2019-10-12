Экономика

Lenta.ruLenta.ruВыпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
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с чего всё началось
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается
 на сайте ведомства.
РБКвчера в 17:13

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Власти США приостановили продажу криптовалюты от Telegram

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RT на русскомвчера в 17:57

В США регулятор подал иск о недопущении ICO Telegram Group

РИА Новостивчера в 18:30

Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова

РБКвчера в 17:32
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