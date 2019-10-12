Экономика

Lenta.ruLenta.ruВыпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
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с чего всё началось
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается
 на сайте ведомства.
РБКвчера в 17:13

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Власти США приостановили продажу криптовалюты от Telegram

Ведомости04:02

Главные новости к утру 12 октября

Коммерсантъ00:00

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфаксвчера в 17:50

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАССвчера в 18:17

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

RT на русскомвчера в 17:57

В США регулятор подал иск о недопущении ICO Telegram Group

РИА Новостивчера в 18:30

Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова

РБКвчера в 17:32
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Музыканты легендарной рок-группы «Кино» соберутся вместе спустя 30 лет и дадут два концерта — в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и на ВТБ Арене в Москве.
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Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне

Женщина охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного».
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Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

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Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
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Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
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Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
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В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
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Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево

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Президент Молдавии Игорь Додон пока не подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину вино, которое обещал ему в честь его Дня рождения.
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Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

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РИА Новости 04:27
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Уголовное дело возбудили после смерти ребенка на отдыхе в «Артеке»

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Влаченко считает, что для разрешения конфликта на востоке страны президенту следует опираться совершенно на иные соглашения.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от фашистов

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Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
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Посольство России в Японии призывает россиян избегать поездок по Токио

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Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
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На борту разбившегося в ДР Конго самолета находились двое россиян

Два гражданина России находились на борту самолета Ан-72, который в минувший четверг потерпел крушение в Демократической республике Конго, сообщает в субботу посольство РФ в ДРК.
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Скончался голливудский актер Роберт Форстер

Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
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Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Известия 04:44
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