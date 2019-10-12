Экономика

Lenta.ruLenta.ruВыпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
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с чего всё началось
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается
 на сайте ведомства.
РБКвчера в 17:13

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Власти США приостановили продажу криптовалюты от Telegram

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РБКвчера в 17:32

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Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

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Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфаксвчера в 17:50

В США регулятор подал иск о недопущении ICO Telegram Group

РИА Новостивчера в 18:30
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
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Газета.Ru вчера в 16:48
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Кенийский бегун Элиуд Кипчоге стал первым спортсменом в истории, пробежавшим марафон менее чем за два часа.
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Президент Молдавии Игорь Додон пока не подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину вино, которое обещал ему в честь его Дня рождения.
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В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
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