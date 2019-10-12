Экономика
Lenta.ruВыпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
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с чего всё началось
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.РБКвчера в 17:13
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По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
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МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
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Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
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Авто
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Кениец первым в истории пробежал марафон менее чем за два часа
Кенийский бегун Элиуд Кипчоге стал первым спортсменом в истории, пробежавшим марафон менее чем за два часа.
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Вести.Ru вчера в 21:25
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Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
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Группа «Кино» следующей осенью даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве, следует из видеоклипа-анонса, опубликованного на YouTube.
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Путин и Пашинян провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ряд вопросов в развитие тем заседания Совета глав государств СНГ, которое прошло в Ашхабаде в пятницу.
ТАСС 06:15
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Смартфоны Apple iPhone становятся всё уникальнее
iXBT.com 05:58