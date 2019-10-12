с чего всё началось

«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.

Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

Происшествия Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Политика МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

Происшествия Звезду «Дома-2» Марго Овсянникову жестоко избили на празднике Звезда проекта «Дом-2» Марго Овсянникова была жестоко избита на празднике. На певицу набросилась неизвестная женщина.

Единоборства Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.

Хоккей Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало» Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.

Авто Geely представила обновлённый кроссовер Geely Emgrand X7 Китайский автопроизводитель представил обновленный кроссовер Vision X6, который прошел через рестайлинг прошлой весной.

Происшествия Убийца 9-летней девочки в Саратове назвал причину расправы Предполагаемый убийца 9-летней саратовской девочки Лизы Киселёвой задержан и дал признательные показания – об этом в пятницу, 11 сентября, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Армия и оружие Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT.

Футбол Фернандес и Баринов пропускают тренировку перед матчем с киприотами Футболисты сборной России Марио Фернандес и Дмитрий Баринов пропускают тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Кипра.

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Спорт Кениец первым в истории пробежал марафон менее чем за два часа Кенийский бегун Элиуд Кипчоге стал первым спортсменом в истории, пробежавшим марафон менее чем за два часа.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.

Происшествия На борту разбившегося в ДР Конго самолета находились двое россиян Два гражданина России находились на борту самолета Ан-72, который в минувший четверг потерпел крушение в Демократической республике Конго, сообщает в субботу посольство РФ в ДРК.

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Шоу-бизнес Скромная герцогиня. Стилист объяснила отказ Кейт Миддлтон от декольте Кейт Миддлтон теперь предпочитает водолазки и платья с высоким горлом, а также скромные костюмы сдержанных расцветок.

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Общество Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".

Музыка Группа «Кино» даст концерт впервые за 30 лет Группа «Кино» следующей осенью даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве, следует из видеоклипа-анонса, опубликованного на YouTube.