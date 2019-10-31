Общество

ФинмаркетФинмаркетВыпуск криптовалюты в РФ может быть легализован на закрытых блокчейнах

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Позже депутат уточнил "Интерфаксу", что большинство участников рынка, а также госструктур, поддерживают именно такой подход: легализацию через закрытый блокчейн.
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