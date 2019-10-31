Общество
ФинмаркетВыпуск криптовалюты в РФ может быть легализован на закрытых блокчейнах
Позже депутат уточнил "Интерфаксу", что большинство участников рынка, а также госструктур, поддерживают именно такой подход: легализацию через закрытый блокчейн.
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Банк России категорически против легализации криптовалют на публичном блокчейне
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Вирус атаковал уже более 45 тысяч смартфонов. Больше всего пострадали жители России, США и Индии.
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В Подмосковье загорелся склад с древесиной на площади 1,7 тыс. кв. м
По данным подмосковного главка, возгорание локализовали на площади 1,7 тыс. кв. м. В его тушении участвуют 56 пожарных и 15 единиц техники.
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Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб
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Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
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Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
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ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
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