Экономика
Губерния-33Выпуск новых банковских карт может стать платным
Банки могут начать взимать плату за выпуск новых карт, их обслуживание, а также за использование платежного приложения и колл-центра.
Читать в источнике
Оценить3,4K
с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известия14 июня в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям
Телеканал 360°15 июня в 10:13
Эксперт прокомментировал идею сделать платными выпуск и обслуживание карт
RT на русском15 июня в 11:38
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 00:10, Ашберн
Происшествия
В Благовещенске загорелся склад
Известия вчера в 15:31
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
РИА Новости вчера в 02:26
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Политика
Определен новый состав Общественной палаты
Формирование нового состава Общественной палаты завершилось - определены 43 человека, которые попадают в орган на конкурсной основе.
Парламентская газета вчера в 13:08
Здоровье
Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании.
Газета.Ru вчера в 21:41
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Советский Союз при президенте Михаиле Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии, заявил бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.
Lenta.ru вчера в 23:40
Киберспорт
Читеры начали населять Red Dead Online представителями Ку-клукс-клана — Rockstar отреагировала
Игроки в Red Dead Online пожаловались, что в последние несколько недель участились случаи появления в игре представителей Ку-клукс-клана.
CyberSport.ru вчера в 23:07
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском вчера в 15:16
Футбол
Ари не поможет «Краснодару» до конца сезона
Sport.ru вчера в 18:28
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru вчера в 13:42
Общество
Спикер нижней палаты парламента Казахстана заразился коронавирусом
Председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин заразился коронавирусом и перешел на режим самоизоляции.
ТАСС вчера в 23:44
Происшествия
Баннер с надписью углём «SOS»: в горах Бурятии пропали туристы
REGNUM вчера в 23:50
Футбол
«Ювентус» огласил заявку на финал Кубка Италии
Тренерский штаб «Ювентуса» во главе с Маурицио Сарри назвал заявку команды на финал Кубка Италии с «Наполи».
Матч ТВ вчера в 12:56
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM вчера в 00:18
Шоу-бизнес
За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»
Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor 15 июня в 03:12
Происшествия
СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
В начале июня СК возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод).
РБК вчера в 11:15
Происшествия
«Современник» прокомментировал ситуацию с Ефремовым
На сайте московского театра «Современник», в котором служит Михаил Ефремов, обвиняемый в гибели человека в результате ДТП 8 июня на Смоленской площади, появился официальный комментарий от руководства театра.
Inc-news.ru вчера в 04:09
Происшествия
Во Франции расследуют беспорядки с участием чеченцев
Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном коммюнике МВД Франции.
РИА Новости 15 июня в 15:32
Общество
Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»
РИА Новости вчера в 21:46
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском вчера в 09:18
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета вчера в 07:30
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
Петербургский дневник вчера в 14:11
Общество
Отбывавший срок в США российский программист Лисов вылетел на родину
Газета.Ru вчера в 23:21
Здоровье
Медик рассказал, как вода поможет бросить курить
Вода может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Андрей Демин.
РИА Новости вчера в 19:02
Экономика
Как вырастут коммунальные тарифы с 1 июля 2020 года
В Иркутской области повышение тарифов произойдет позже 1 июля 2020 года по следующим коммунальным услугам: холодное водоснабжение и горячее водоснабжение.
Домовой совет 15 июня в 13:08
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Здоровье
В Амурской области зарегистрировали уже 1100 случаев коронавируса
За последние сутки в Приамурье подтвердились 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
КП - Благовещенск вчера в 04:07
Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС вчера в 11:18