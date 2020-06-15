Экономика

Губерния-33Губерния-33Выпуск новых банковских карт может стать платным

Банки могут начать взимать плату за выпуск новых карт, их обслуживание, а также за использование платежного приложения и колл-центра.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
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Тысячу за пластик: придётся ли россиянам платить за банковские карты

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Эксперт прокомментировал идею сделать платными выпуск и обслуживание карт

RT на русском15 июня в 11:38

Эксперты оценили последствия от взимания платы банкирами за выпуск карт

Известия15 июня в 04:53
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В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
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Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»

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Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном коммюнике МВД Франции.
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В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
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СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет

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Общество

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За последние сутки в Приамурье подтвердились 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
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