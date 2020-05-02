Общество
REGNUMВыпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
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с чего всё началось
Российский актер и режиссер Никита Михалков обратился к каналу «Россия 24» на YouTube-канале своей авторской программы «Бесогон ТВ», выразив сожаление о решении снять с эфира новый выпуск его передачи, в которой он рассказал о желании миллиардера и филантропа Билла Гейтса чипировать всех людей планеты.Lenta.ru13:03
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Никита Михалков сообщил, что его программу про чипизацию, Грефа и Билла Гейтса сняли с эфира
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