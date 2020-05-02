с чего всё началось

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.

Общество В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции. 21

Общество Ким Чен Ын вновь появился на публике После нескольких недель напряженных спекуляций о состоянии здоровья Ким Чен Уна государственное информационное агентство KCNA заявило, что в субботу лидер Северной Кореи принял участие в завершении строительства завода по производству удобрений к северу от Пхеньяна, что является первым сообщением о его появлении с 11 апреля. 889

Здоровье Власти Петербурга объяснили очереди «скорых» у больниц Санкт-Петербург, 2 мая 2020, 23:33 — REGNUM Очереди из машин скорой помощи у больниц Петербурга выстраиваются из-за необходимости строгого соблюдения противоэпидемических мер в стационарах. 1

Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 590

Авто Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года. 2

Авто Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее. 1

Спорт Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала итоги расследования Всемирног антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских атлетов. 1

Общество В общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски «Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — цитирует пресс-служба первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анну Кротову. 210

Футбол Радимов жестко раскритиковал Газзаева Наставник петербургского "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал слова депутата Государственной Думы и экс-тренера владикавказской "Алании" Валерия Газзаева о том, что европейские чемпионаты нужно играть по системе "весна-осень".

Происшествия На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка. 158

Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией. 404

Общество Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве Рост выявления случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус. 75

Футбол Братья Миранчуки хотят продолжить карьеру в Испании Напомним, что прошедшей зимой миланский клуб хотел арендовать до конца сезона Алексея Миранчука, однако "железнодорожники" отказались отдавать полузащитника.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май» Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги. 22

Политика Китай обвиняют в сокрытии сведений о коронавирусе Издание утверждает, что Китай намеренно уничтожил сведения о том, что информация о новом коронавирусе стала известна до начала эпидемии.

Общество 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области. 351

Армия и оружие В ДНР заявили, что сбили украинский беспилотник Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу сбили беспилотник украинских силовиков, который пытался атаковать населенный пункт в пригороде Донецка, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.