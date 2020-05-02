с чего всё началось

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.

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Общество Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. 315

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Футбол Тер Штеген приостановил переговоры о новом контракте с «Барселоной» Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген подтвердил информацию о том, что переговоры о новом контракте с каталонским клубом приостановлены.

Общество Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве Рост выявления случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус. 71

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Футбол «Краснодар» планирует расстаться с группой легионеров До наступления перерыва в чемпионате России, связанного с эпидемией коронавируса, руководство «Краснодара» планировало расстаться с группой легионеров команды.

Общество В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом Еще 34 пациента с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве за минувшие сутки. 138

Общество Пассажиров без масок не пустят в транспорт Подмосковья с 12 мая «Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — указала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова. 187

Политика Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать Нужно будет по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений из-за коронавируса, детально проанализировать происходящее и заняться совершенствованием трудового законодательства, заявил в пятницу лидер "Единой России" Дмитрий Медведев. 100

Политика В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба". 2

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 257