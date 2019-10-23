Общество

REGNUMREGNUMВыпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
Читать в источнике
Комментировать54
с чего всё началось

Программу Малахова на канале «Россия» о трагедии на прииске сняли с эфира

Запись выпуска передачи «Прямой эфир с Андреем Малаховым», посвященной трагедии в Щетинкино, вышедшую в прямом эфире 21 октября, стали удалять с интернет-ресурсов.
НГС2404:40

Подробнее о событии

«Россия-1» опровергла снятие с эфира передачи Малахова о красноярской дамбе

Rambler News Service11:43

«Россия 1» опровергла снятие с эфира программы Малахова о прорыве дамбы

РБК12:15

«Россия 1» сняла с эфира передачу Малахова о крушении дамбы под Красноярском

URA.Ru12:06

«Россия 1» отрицает отмену передачи Малахова о прорыве дамб в Красноярском крае

Коммерсантъ13:39

«Россия 1» сняла с эфира программу Малахова о прорыве дамбы под Красноярском

Дождь10:11

Программу Малахова на канале «Россия» о трагедии на прииске сняли с эфира

НГС2404:40

«Россия-1» удалила из сети ток-шоу, где обсуждали трагедию на приисках в Красноярском крае

ТВК02:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Политика

Россия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд

Президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма списанных Россией долгов странам Африки превысила $20 млрд.
Газета.Ru 11:54
Происшествия

Россиянка умерла на турецком курорте после похода на аквааэробику

Lenta.ru 13:22
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 10:23
Происшествия

От взрыва гранаты в центре Киева погиб участник АТО Сэнсей — СМИ

Украина.ру 03:19
Армия и оружие

Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

Известия 14:14
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Происшествия

Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге

Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 13:45
Фигурное катание

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила исторический четверной сальхов

11-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе в ледовом дворце "Хрустальный", исполнила на тренировке четверной сальхов.
РИА Новости 04:25
Футбол

Футболист «Витесса» нецензурно обругал Слуцкого на тренировке

Полузащитник "Витесса" Решедли Базур повздорил с одноклубником, а затем нецензурно обругал главного тренера команды Леонида Слуцкого, когда тот его выгнал с тренировки.
Российская газета 14:18
Общество

Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой

Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48
Общество

Правительство поддержало возврат пива на футбольные матчи

Правительство поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
РБК 11:20
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Футбол

Хачериди подписал контракт с брестским «Динамо»

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди подписал контракт с брестским «Динамо».
Евро-футбол.ру 10:10
Происшествия

Джонсон прокомментировал обнаружение грузовика с 39 трупами в Англии

RT на русском 09:43
Происшествия

Криминального авторитета Ониани экстрадировали из России в Испанию

Криминального авторитета Тариэла Ониани, известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию.
Вести.Ru 12:51
Хоккей

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари»

Нева Спорт 01:11
Армия и оружие

Военные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма

Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».
Известия 03:37
Экономика

Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору с позитивного на стабильный из-за слабого роста экономики.
Российская газета 05:55
Спорт

Избранный в WADA украинец пообещал отлучить Россию от мирового спорта

Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, утвержденный в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), на странице в Facebook заявил о желании бороться за отлучение России от мирового спорта.
Lenta.ru 12:32
Наука

Древний «монстр Талли» оказался не тем, за кого его принимали ученые

Исследователи из Ирландии, США и Японии обнаружили, что «монстра Талли», названного в честь своего первооткрывателя, могли напрасно отнести к позвоночным.
Naked Science 13:20
Политика

Россия окажет Судану поддержку в нормализации ситуации в стране

Россия будет оказывать поддержку в нормализации ситуации в Судане, заявил российский президент Владимир Путин.
RT на русском 12:45
Общество

Генпрокуратура предлагает запретить публикации о преступлениях детей

Генеральная прокуратура России уверена, что публикации о преступлениях, которые совершили несовершеннолетние, провоцирует повторение правонарушений.
News.ru 14:33
Гаджеты

В России началась презентация новых бюджетных смартфонов Realme

Публикуем для вашего удобства трансляцию презентации. В новую линейку вошли смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro.
Ferra 11:56
Общество

Третьяковка ответила на сообщения об «украденной» из Чечни картине

Третьяковская галерея сняла с выставки картину Александра Головина «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке» после сообщений СМИ о том, что ее могли украсть из Национального музея в Грозном.
РБК 10:35
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Общество

Harvard Business Review назвал самых эффективных глав компаний в мире

Американский журнал Harvard Business Review (HBR) составил рейтинг 100 самых эффективных генеральных директоров мира.
РБК 12:59
Происшествия

В перестрелке под Ростовом погибли пять человек

BFM.ru вчера в 11:10
Общество

Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов

В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
РБК 10:58
Происшествия

Броневик протаранил автомобиль в Костроме

Бронемашина влетела в легковой автомобиль на дороге в Костроме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное