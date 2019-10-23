Общество

REGNUMREGNUMВыпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Программу Малахова на канале «Россия» о трагедии на прииске сняли с эфира

НГС2404:40

«Россия 1» опровергла снятие с эфира программы Малахова о прорыве дамбы

РБК12:15

«Россия-1» удалила из сети ток-шоу, где обсуждали трагедию на приисках в Красноярском крае

ТВК02:42

«Россия 1» сняла с эфира передачу Малахова о крушении дамбы под Красноярском

URA.Ru12:06

«Россия 1» сняла с эфира передачу Малахова о крушении дамбы в Красноярском крае

Ведомости10:38

«Россия 1» сняла с эфира программу Малахова о прорыве дамбы под Красноярском

Дождь10:11

Телеканал «Россия 1» отрицает снятие с эфира программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым»

Эхо Москвы12:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 13:05, Вашингтон
Кино

Мединский представил «доску позора» российского кино

Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 21 октября в 05:10
Культура

Представитель Федора Добронравова рассказал о будущем сериала «Сваты»

Представитель Добронравова полностью опроверг уход Добрынина из популярного сериала в России «Сватов», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:41
Политика

В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия вчера в 05:53
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Политика

Медведев встретился с Медведчуком

Лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретился с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь", депутатом Украинской рады девятого созыва Виктором Медведчуком, сообщили в пресс-службе ЕР.
РИА Новости 12:40
Общество

Елена Малышева госпитализирована в Москве

Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
RT на русском 03:08
Политика

Россия и Египет в скором времени могут возобновить авиасообщение

Отвечая на вопрос представителей СМИ о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, Богданов отметил, что эта проблема может быть решена в ближайшее время.
RuNews24.ru 05:15
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Армия и оружие

На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца Ту-160

РИА Новости 10:42
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru вчера в 06:36
Здоровье

В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы

Московский Комсомолец 03:22
Происшествия

Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца

Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
Украина.ру 09:59
Общество

В Чехии осквернили памятник Красной армии

Взгляд.ру 10:07
Происшествия

В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Происшествия

В бассейне пермского спорткомплекса «Олимпия» утонула девочка

REGNUM вчера в 15:32
Политика

Трамп снял санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Коммерсантъ 11:55
Хоккей

«Металлург» победил «Ак Барс» в матче КХЛ

РИА Новости 12:49
Происшествия

Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц

В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
REGNUM 05:33
Общество

Феминистки опубликовали видео с ответом «рассевшимся» в метро мужчинам

РИАМО – 23 окт. В Сети появился шуточный ролик, который высмеивает менспрединг - привычку мужчин сидеть в метро и другом общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:16
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Гаджеты

Представлен смартфон Meizu 16T на базе Snapdragon 855

Meizu 23 октября провела презентацию своего нового смартфона Meizu 16T, созданного на базе процессора Snapdragon 855.
Astera 10:23
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Политика

Россия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд

Газета.Ru 11:54
Происшествия

Футболист заживо сварился в отделении полиции Калининграда

Газета.Ru 11:33
Кино

Рязанец Юрий Быков станет гостем шоу «Вечерний Ургант»

YA62.ru 12:57
Происшествия

Россия выдала криминального авторитета Таро Испании

Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.
Коммерсантъ 12:32
Общество

«Русский Букер» сообщил о закрытии премии из-за отсутствия денег

Организаторы литературной премии «Русский Букер» прекратили присуждение награды из-за отсутствия спонсоров.
РБК 12:27
Политика

Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса

Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.
РИА Новости 09:09
Гаджеты

Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite

ITZine.ru вчера в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное