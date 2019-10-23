Общество
REGNUMВыпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
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«Россия-1» опровергла снятие с эфира передачи Малахова о красноярской дамбе
Rambler News Serviceвчера в 11:43
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Общество
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