Общество

REGNUMREGNUMВыпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
Читать в источнике
Комментировать74
с чего всё началось

Программу Малахова на канале «Россия» о трагедии на прииске сняли с эфира

Запись выпуска передачи «Прямой эфир с Андреем Малаховым», посвященной трагедии в Щетинкино, вышедшую в прямом эфире 21 октября, стали удалять с интернет-ресурсов.
НГС2404:40

Подробнее о событии

Ртуть в реке и трудовые мигранты: почему выпуск Малахова про трагедию в Красноярске сняли с эфира

Дождь14:43

«Россия-1» удалила из сети ток-шоу, где обсуждали трагедию на приисках в Красноярском крае

ТВК02:42

«Россия 1» опровергла снятие с эфира программы Малахова о прорыве дамбы

РБК12:15

«Россия 1» сняла с эфира передачу Малахова о крушении дамбы под Красноярском

URA.Ru12:06

«Россия-1» опровергла снятие с эфира передачи Малахова о красноярской дамбе

Rambler News Service11:43

Программу Малахова на канале «Россия» о трагедии на прииске сняли с эфира

НГС2404:40

«Россия 1» отрицает отмену передачи Малахова о прорыве дамб в Красноярском крае

Коммерсантъ13:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 16:12, Ашберн
Футбол

«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

Газета.Ru 14:53
Общество

МВД потребовало заблокировать статью о кетамине

МВД попросило Роскомнадзор заблокировать статью "Репортаж из кетаминового транса" об истории исследований этого вещества.
Интерфакс 12:34
Происшествия

Футболист заживо сварился в отделении полиции Калининграда

Газета.Ru 11:33
Происшествия

Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости 08:19
Политика

Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде

По информации издания, Билалов был задержан службой иммиграционного и таможенного контроля при министерстве внутренней безопасности США в своем доме в Санни Айлс Бич (пригород Майами, называемый также «Маленькая Москва»), где проживал с женой и новорожденным ребенком.
REGNUM вчера в 20:35
Общество

В Росатоме прокомментировали сообщения о ввозе радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

Появилось видео с места перестрелки на хуторе Чернозубов в Ростовской области, соответствующие кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.
РБК вчера в 19:26
Происшествия

В Москве мужчина напал на «Макдональдс»

Мужчина совершил разбойное нападение на ресторан "Макдональдс" на Севере Москвы, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Газета.Ru 15:47
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Политика

Британский парламент принял законопроект о Brexit

Сегодня премьер Борис Джонсон представил законопроект о Brexit в нижней палате парламента.
Говорит Москва вчера в 14:23
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве двух человек в Новой Москве

РБК 14:36
Общество

Правительство одобрило возвращение пива на стадионы

Правительство поддержало законопроект об отмене запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, сообщает РБК со ссылкой на официальный отзыв.
Коммерсантъ 12:36
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС

Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 14:52
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Армия и оружие

«Символическая» замена Су-57 получит «плоское сопло»

Перспективный российский тяжелый ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 «Охотник» получит плоское сопло, следует из видео, опубликованного «Звездой».
Lenta.ru 10:18
Общество

Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
RT на русском 08:08
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости 21 октября в 08:09
Авто

Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT

В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.
SpeedMe 21 октября в 14:54
Экономика

Господдержку Северного Кавказа признали неэффективной

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа.
Газета.Ru вчера в 04:29
Происшествия

В Турции после занятий аэробикой умерла россиянка

По информации издания, 54-летняя Нелли Лаптева из города Дегтярска приехала на отдых в Турцию вместе с дочерью 6 октября, а через два дня ей стало плохо после занятий аэробикой.
РБК 13:44
Общество

В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян

Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Здоровье

Медики назвали причины появления камней в почках

Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Газета Кемерова 21 октября в 00:15
Музыка

Селена Гомес представила новую песню, посвященную Джастину Биберу

Сегодня Селена Гомес представила свой новый трек под названием Lose You to Love Me («Потерять тебя, чтобы полюбить себя»).
Popcornnews.ru 08:00
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани 11:02
Армия и оружие

Военная полиция России провела первое патрулирование на севере Сирии

Российские военные полицейские впервые провели патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирийской Арабской Республики (САР) у границы с Турцией.
Известия 12:43
Общество

Петербуржец продает старую визитку Путина за 2 млн рублей

В Санкт-Петербурге продают старую визитку Владимира Путина за два миллиона рублей.
Санкт-Петербургские ведомости 03:15
Политика

Зеленский потребовал проверить депутатов на детекторе лжи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
News.ru 07:42
Экономика

Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР.
Общественное телевидение России 09:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное