Общество
Якутия 24Выпускница СОШ №33 Якутска стала дважды стобалльницей по результатам ЕГЭ
Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что дважды стобалльником по результатам ЕГЭ стал выпускник Физико-технического лицея Василий Волков.
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Общество
Минюст предложил ввести конфискацию «серых» доходов чиновников
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК вчера в 15:46
Происшествия
Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
"Предварительные слушания по делу Ефремова перенесены на 30 июля в связи с неявкой адвокатов обвиняемого", - сказали агентству.
ТАСС 04:22
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости вчера в 11:50
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Политика
Названы готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Общество
Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили
Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
Футбол
«Црвену Звезду» не устроило предложение «Спартака» по трансферу Дегенека
Белградская "Црвена Звезда" отклонила первое предложение московского "Спартака" по трансферу защитника Милоша Дегенека, сообщает B92.
Газета.Ru 03:24
Происшествия
СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве
Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:20
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании ИГ
RT на русском 03:08
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал Лозу за слова о высоких гонорарах Лолиты
Аргументы и Факты вчера в 23:24
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Экономика
«Интер РАО» вновь запустит опционную программу
Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
Forbes снова назвал Apple самым дорогим брендом мира
Коммерсантъ 01:41
Здоровье
Россиян предупредили об опасных последствиях герпеса
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», чем опасны последствия герпеса.
Телеканал 360° вчера в 23:20
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Общество
Разработку российской вакцины сравнили с запуском первого спутника
Разработка российской вакцины от коронавируса сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли Советским Союзом, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 00:00
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год.
Российская газета 27 июля в 17:01
Происшествия
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 14:26
Армия и оружие
Су-57 назвали вершиной самолетостроения
Что касается улучшений, по сравнению с Су-57, это может быть лишь искусственный интеллект, то есть самолет просто могут сделать беспилотным.
Утро.ru 04:16
Здоровье
В Омской области за сутки умер один пациент с коронавирусом
По данным ресурса от указанного времени, за сутки в Омской области зафиксированы два новых летальных случая от COVID-19.
РИА СуперОмск 04:21
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Происшествия
Ядохимикаты отравили воду в Курганской области
Ранее URA.RU сообщало, что курганцы, дачи которых располагаются рядом с Шуховским полигоном (в Кетовском районе), обнаружили в воде колодца ядохимикаты.
URA.Ru 04:23
Общество
Мишустин подписал закон о дополнительной поддержке женщин с детьми
Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о трудоустройстве женщин с детьми которые находятся на декрете.
Лезги газет 00:31
Общество
Новая торговая сеть EuroSPAR появится в Санкт-Петербурге
КП - Санкт-Петербург 04:34
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Происшествия
В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
Политика
В Польше сообщили о проблемах у России из-за C-400
Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из России в Китай может быть связана не с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, а китайско-индийским приграничным конфликтом, сообщает Defence24.
Lenta.ru вчера в 17:06