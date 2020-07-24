Выпускник одной из школ Костромы набрал 400 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ), став пятым человеком, достигшим такого результата в истории проведения этого экзамена. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в администрации Костромской области.

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

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