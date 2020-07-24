Общество
ИзвестияВыпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник одной из школ Костромы набрал 400 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ), став пятым человеком, достигшим такого результата в истории проведения этого экзамена. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в администрации Костромской области.
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«Соцсети помогли»: Выпускница из Санкт-Петербурга получила 200 баллов на ЕГЭ
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Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
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Спорт день за днем 11:14
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
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Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
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