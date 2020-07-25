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Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускник одной из школ Костромы набрал 400 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ), став пятым человеком, достигшим такого результата в истории проведения этого экзамена. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в администрации Костромской области.В источнике
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Газета.Ru

Школьник в Костроме набрал 400 баллов на ЕГЭ

Газета.Ru17:45
Ёлдаш

Выпускник из Костромы получил 400 баллов на ЕГЭ

Ёлдашвчера в 14:00
Говорит Москва

В Костроме школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Говорит Москвавчера в 12:16
РИА Новости

Выпускник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ

РИА Новостивчера в 12:14
Kostroma.Today

Школьник в Костроме побил рекорды России и получил 400 баллов по ЕГЭ

Kostroma.Todayвчера в 11:30
ГТРК Кострома

Костромской выпускник получил 400 баллов за 4 ЕГЭ

ГТРК Костромавчера в 11:28
V1.ru

Миссия — победить ЕГЭ: в Волгограде единственная школьница получила сто баллов по математике

V1.ruвчера в 02:01
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Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.
РБК17:42
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МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне

Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUMвчера в 10:04
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Техасский суд запретил отключать больного младенца от аппарата ИВЛ

Апелляционный суд отменил постановление нижестоящего суда, отказавшего оставить темнокожую девочку с редким пороком сердца — аномалией Эбштейна — на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до вынесения решения суда.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
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