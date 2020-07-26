Общество
РБКВыпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов. Об этом сообщили в областной администрации, передает «РИА Новости».
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Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Полит.ру вчера в 04:05
Шоу-бизнес
Марат Башаров продаёт квартиру в Москве за 34 млн рублей
На сайтах о продаже недвижимости было замечено объявление о продаже квартиры в Москве за 34 млн рублей, площадь которой - 180 квадратных метров.
Kazanfirst.ru вчера в 15:42
Политика
Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
Коммерсантъ 00:41
Общество
В ПФР сообщили об условиях доплаты к пенсии в размере 2 843 рубля
Определенная категория российских пенсионеров может претендовать на денежную доплату в размере 2 843 рублей.
iReactor вчера в 12:54
Политика
Антироссийская истерия президента Вучича продолжается
Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUM вчера в 12:36
Происшествия
В Москве произошла драка между выходцами из Азербайджана и Армении
В Москве ночью произошла массовая драка между выходцами из Азербайджана и Армении.
Профиль 24 июля в 07:28
Технологии
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Автоматический апгрейд коснется всех ОС под управлением Windows 10, версий 1809 и старше.
iReactor вчера в 00:59
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета вчера в 09:54
Армия и оружие
База ВВС США на Аляске усилилась двумя F-35A для контроля над Арктикой
До 2022 года на Аляску ВВС США планируют перебросить еще 54 самолета F-35A.
ИА Красная Весна вчера в 14:42
Футбол
Арбитр Федотов считает, что Малком симулировал в эпизоде с пенальти в ворота «Химок»
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота «Химок» в матче финала Кубка России с «Зенитом» (0:1).
RT на русском вчера в 12:47
Общество
Число заражений коронавирусом в мире превысило 16 млн
Количество человек в мире, у который обнаружили заражение коронавирусом, превысило 16 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 01:16
Политика
«Военные могут договориться». Политолог назвал тех, кому выгодна война в Донбассе
Попыток объявить прекращение огня в Донбассе было немало, но все они заканчивались ничем, рассказал в интервью изданию Украина.ру украинский политолог Кость Бондаренко В среду, 22 июля, в формате видеоконференции участники Трехсторонней контактной группы договорились установить в Донбассе режим полного прекращения огня с полуночи 27 июля.
Украина.ру 00:50
Гаджеты
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti подорожала до 1700 долларов
Ранее GeForce RTX 2080 Ti и вовсе стоила 1200 долларов.
Evo-rus.com 24 июля в 01:49
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Единоборства
Россиянин Евлоев одержал победу над британцем Гранди на турнире UFC
Российский боец в полулегком весе Мовсар Евлоев одержал победу над британцем Майком Гранди на турнире UFC on ESPN 14, который проходит на так называемом «Бойцовском острове» в Абу-Даби, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 20:07
Общество
Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР
RT на русском вчера в 19:05
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Авто
Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ
Пресс-служба российского подразделения компании Renault официально подтвердила появление на рынке России обновленной версии кроссовера Renault Duster в ранее обозначенные сроки.
Новые автомобили вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Три месяца Виктория Дайнеко с ребенком не могут вернуться в Россию
StarHit.ru вчера в 13:30
Происшествия
Полиция задержала участников акций в поддержку Фургала в Москве
Коммерсантъ вчера в 08:06
Общество
Просмотр ТВ более двух часов в день может убить
Наблюдение за состоянием здоровья испытуемых показало, что у тех, кто проводит перед экраном более двух часов, чаще возникают различные опасные заболевания.
Цензуры.Нет 23 июля в 08:40
Футбол
Артета заявил, что Аршавин и Мхитарян нужны «Арсеналу»
Артета в беседе с журналистом Sky Sports напомнил, что до Озила и Гюэндузи в команде выступали Касорла, Аршавин, Росицки, Мхитарян, Рэмси, и Уилшир.
ProstoProSport вчера в 16:49
Происшествия
Рейс Москва — Улан-Удэ сел в Иркутске из-за курильщика на борту
Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира.
НТВ 01:20
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
В регионе усиливается масочный режим, продлевается запрет на торжественную регистрацию браков и проведение массовых мероприятий.
Evo-rus.com вчера в 01:32
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru вчера в 02:09
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 24 июля в 02:46
Общество
В Португалии создали нейтрализующую коронавирус маску
Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет 25 июля газета La Razón.
Известия вчера в 16:24
Армия и оружие
В России появилась неубиваемая боевая машина для арктических условий
Как сообщает агентство "РГ", несколько лет назад отечественные оружейники сконструировали новую боевую машину огневой поддержки, получившую название "Торос".
ГЛАС.RU вчера в 03:05