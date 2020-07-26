Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов. Об этом сообщили в областной администрации, передает «РИА Новости».

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

Шоу-бизнес Марат Башаров продаёт квартиру в Москве за 34 млн рублей На сайтах о продаже недвижимости было замечено объявление о продаже квартиры в Москве за 34 млн рублей, площадь которой - 180 квадратных метров. 11

Политика Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. 514

Политика Антироссийская истерия президента Вучича продолжается Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера". 32

Футбол Арбитр Федотов считает, что Малком симулировал в эпизоде с пенальти в ворота «Химок» Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота «Химок» в матче финала Кубка России с «Зенитом» (0:1).

Политика «Военные могут договориться». Политолог назвал тех, кому выгодна война в Донбассе Попыток объявить прекращение огня в Донбассе было немало, но все они заканчивались ничем, рассказал в интервью изданию Украина.ру украинский политолог Кость Бондаренко В среду, 22 июля, в формате видеоконференции участники Трехсторонней контактной группы договорились установить в Донбассе режим полного прекращения огня с полуночи 27 июля.

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 525

Единоборства Россиянин Евлоев одержал победу над британцем Гранди на турнире UFC Российский боец в полулегком весе Мовсар Евлоев одержал победу над британцем Майком Гранди на турнире UFC on ESPN 14, который проходит на так называемом «Бойцовском острове» в Абу-Даби, передает ТАСС.

Общество В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting. 1,2K

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 271

Авто Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ Пресс-служба российского подразделения компании Renault официально подтвердила появление на рынке России обновленной версии кроссовера Renault Duster в ранее обозначенные сроки. 80

Общество Просмотр ТВ более двух часов в день может убить Наблюдение за состоянием здоровья испытуемых показало, что у тех, кто проводит перед экраном более двух часов, чаще возникают различные опасные заболевания.

Футбол Артета заявил, что Аршавин и Мхитарян нужны «Арсеналу» Артета в беседе с журналистом Sky Sports напомнил, что до Озила и Гюэндузи в команде выступали Касорла, Аршавин, Росицки, Мхитарян, Рэмси, и Уилшир.