Общество
РБКВыпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов. Об этом сообщили в областной администрации, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить138
Подробнее о событии
Показать все источники
«Соцсети помогли»: Выпускница из Санкт-Петербурга получила 200 баллов на ЕГЭ
КП - Санкт-Петербург24 июля в 10:51
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Футбол
Клопп рассказал о трансферных планах «Ливерпуля»
Газета.Ru 04:14
Общество
Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с автомобилистами, протестующими в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала.
Lenta.ru 00:14
Экономика
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пенсии и пособия
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa 01:20
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
Авто
Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ
Пресс-служба российского подразделения компании Renault официально подтвердила появление на рынке России обновленной версии кроссовера Renault Duster в ранее обозначенные сроки.
Новые автомобили вчера в 23:34
Общество
Молодые семьи получат выплаты на покупку жилья комфорткласса
Молодые семьи, которые участвуют в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса.
Известия 24 июля в 11:01
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
По сообщениям Die Welt и NDR, строительство «Северного потока-2» не ведётся из-за нереста трески.
Общественная служба новостей вчера в 17:04
Происшествия
Антипов указал на деталь, доказывающую подтасовку фактов в деле MH17
Технический эксперт Юрий Антипов опубликовал очередную статью, посвященную крушению MH17 в Донбассе.
Политическая Экспертиза 24 июля в 05:12
Политика
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ.
Российская газета 04:23
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru 02:16
Гаджеты
Возможная дата презентации нового iPhone 12 названа
Evo-rus.com 01:42
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Общество
В Тульской области скончались еще четыре пациента с коронавирусом
В Тульской области скончались еще четыре пациента с коронавирусом Об этом сообщает региональный оперштаб.
MySLO.ru 03:38
Футбол
«Динамо» сыграет в Лиге Европы после победы «Зенита» в Кубке России
Победа "Зенита" дала право выступить в Лиге Европы занявшему шестое место по итогам чемпионата России "Динамо".
Российская газета вчера в 12:20
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter
Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor вчера в 23:40
Происшествия
Мигрант признался в поджоге собора XV века во Франции
Выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла XV века во французском городе Нант. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru 04:08
Происшествия
В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Футбол
Леонид Кучук: Некоторые считают меня безграмотным тренером
Наставник минского «Динамо» Леонид Кучук ответил своим критикам после поединка чемпионата Беларуси с «Городеей».
Bookmaker-ratings.ru 04:04
Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Piter.tv 24 июля в 08:16
Наука
Ученые поняли, почему при COVID-19 пропадает обоняние
Ученые выяснили, почему при COVID-19 пропадает обоняние.
Газета.Ru вчера в 10:48
Политика
Жириновский указал на ошибку Фургала
Глава ЛДПР Владимир Жириновский указал на ошибку своего однопартица, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ФАН вчера в 20:26
Общество
Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 16 млн
Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 16 млн. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
RT на русском 01:15
Экономика
Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
REGNUM 24 июля в 08:15
Общество
Собянин сообщил об уровне торговли выше показателей прошлого года
Объемы продаж в Москве на прошлой неделе превысили показатели аналогичного периода 2019 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 02:32
Шоу-бизнес
Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
РИА Новости 03:28