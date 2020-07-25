Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов. Об этом сообщили в областной администрации, передает «РИА Новости».

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

Общество Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с автомобилистами, протестующими в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала. 74

Авто Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ Пресс-служба российского подразделения компании Renault официально подтвердила появление на рынке России обновленной версии кроссовера Renault Duster в ранее обозначенные сроки. 80

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 25

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова. 1,2K

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 281

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 69

Происшествия Мигрант признался в поджоге собора XV века во Франции Выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла XV века во французском городе Нант. Об этом сообщает Associated Press. 62

Футбол Леонид Кучук: Некоторые считают меня безграмотным тренером Наставник минского «Динамо» Леонид Кучук ответил своим критикам после поединка чемпионата Беларуси с «Городеей».

Политика Жириновский указал на ошибку Фургала Глава ЛДПР Владимир Жириновский указал на ошибку своего однопартица, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 49