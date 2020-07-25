Общество

РБКРБКВыпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов. Об этом сообщили в областной администрации, передает «РИА Новости».
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Костромской выпускник-рекордсмен удивил всю страну

k1news.ru04:00

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

РБКвчера в 22:49

Костромской выпускник получил 400 баллов за 4 ЕГЭ

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Выпускник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ

РИА Новостивчера в 12:14

Школьник в Костроме побил рекорды России и получил 400 баллов по ЕГЭ

Kostroma.Todayвчера в 11:30

Выпускник из Костромы получил 400 баллов на ЕГЭ

Ёлдашвчера в 14:00

«Соцсети помогли»: Выпускница из Санкт-Петербурга получила 200 баллов на ЕГЭ

КП - Санкт-Петербург24 июля в 10:51
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Футбол

Клопп рассказал о трансферных планах «Ливерпуля»

Газета.Ru 04:14
Общество

Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с автомобилистами, протестующими в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала.
Lenta.ru 00:14
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Экономика

С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пенсии и пособия

С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa 01:20
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Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
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Авто

Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ

Пресс-служба российского подразделения компании Renault официально подтвердила появление на рынке России обновленной версии кроссовера Renault Duster в ранее обозначенные сроки.
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Общество

Молодые семьи получат выплаты на покупку жилья комфорткласса

Молодые семьи, которые участвуют в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса.
Известия 24 июля в 11:01
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

По сообщениям Die Welt и NDR, строительство «Северного потока-2» не ведётся из-за нереста трески.
Общественная служба новостей вчера в 17:04
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Происшествия

Антипов указал на деталь, доказывающую подтасовку фактов в деле MH17

Технический эксперт Юрий Антипов опубликовал очередную статью, посвященную крушению MH17 в Донбассе.
Политическая Экспертиза 24 июля в 05:12
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Политика

В Петербурге начался Главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ.
Российская газета 04:23
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

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Происшествия

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru 02:16
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Гаджеты

Возможная дата презентации нового iPhone 12 названа

Evo-rus.com 01:42
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
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Общество

В Тульской области скончались еще четыре пациента с коронавирусом

В Тульской области скончались еще четыре пациента с коронавирусом Об этом сообщает региональный оперштаб.
MySLO.ru 03:38
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Футбол

«Динамо» сыграет в Лиге Европы после победы «Зенита» в Кубке России

Победа "Зенита" дала право выступить в Лиге Европы занявшему шестое место по итогам чемпионата России "Динамо".
Российская газета вчера в 12:20
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Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
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Шоу-бизнес

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Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor вчера в 23:40
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Происшествия

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Выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла XV века во французском городе Нант. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru 04:08
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Происшествия

В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу

Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
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Футбол

Леонид Кучук: Некоторые считают меня безграмотным тренером

Наставник минского «Динамо» Леонид Кучук ответил своим критикам после поединка чемпионата Беларуси с «Городеей».
Bookmaker-ratings.ru 04:04
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Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос

Piter.tv 24 июля в 08:16
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Ученые поняли, почему при COVID-19 пропадает обоняние

Ученые выяснили, почему при COVID-19 пропадает обоняние.
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Политика

Жириновский указал на ошибку Фургала

Глава ЛДПР Владимир Жириновский указал на ошибку своего однопартица, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Происшествия

Летевший в Улан-Удэ лайнер сел в Иркутске из-за курильщика

РБК 02:38
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Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 16 млн

Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 16 млн. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
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Экономика

Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
REGNUM 24 июля в 08:15
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Общество

Собянин сообщил об уровне торговли выше показателей прошлого года

Объемы продаж в Москве на прошлой неделе превысили показатели аналогичного периода 2019 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 02:32
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Шоу-бизнес

Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

РИА Новости 03:28
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