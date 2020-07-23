Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов. Об этом сообщили в областной администрации, передает «РИА Новости».

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

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