Общество
РБКВыпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов. Об этом сообщили в областной администрации, передает «РИА Новости».
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Общество
В Хабаровском крае появится Народный совет
Михаил Дегтярев продолжает ездить по краю и знакомиться с его проблемами. Врио губернатора посетил Ванино и Советскую гавань.
Молодой дальневосточник XXI век вчера в 23:44
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Армия и оружие
Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения
Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело 24 июля в 08:07
Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Piter.tv 24 июля в 08:16
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 24 июля в 03:18
Шоу-бизнес
Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания
РЕН ТВ Наташа Королева прокомментировала аварию, виновником которой следствие считает актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 10:39
Происшествия
В Сиэтле число задержанных в ходе беспорядков возросло до 25 человек
Количество задержанных в ходе беспорядков в американском городе Сиэтле возросло до 25, сообщает местная полиция.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество
Психиатр посоветовал мужчинам плакать
Плач – эффективное средство борьбы со стрессом, к которому мужчинам стоит прибегать не реже женщин, считает психиатр Евгений Фомин.
Известия вчера в 22:22
Происшествия
В Амурской области скончалась медсестра с коронавирусом
Первым погибшим среди заболевших коронавирусом медиков в Приамурье стал врач-кардиолог Благовещенской станции скорой помощи Андрей Котенков - его не стало в начале месяца.
Телепорт вчера в 19:36
Футбол
«Динамо» сыграет в Лиге Европы после победы «Зенита» в Кубке России
Победа "Зенита" дала право выступить в Лиге Европы занявшему шестое место по итогам чемпионата России "Динамо".
Российская газета вчера в 12:20
Общество
Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса
CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.
РБК вчера в 19:45
Космос
РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
РИА Новости 24 июля в 20:37
Происшествия
Три человека погибли в результате падения самолёта в штате Юта
Три человека погибли и ещё четверо пострадали в результате падения самолёта Piper 32 на жилой дом в американском городе Уэст-Джордане в штате Юта.
RT на русском вчера в 23:55
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС вчера в 21:48
Происшествия
Honda и Nissan столкнулись в центре Читы
Две иномарки столкнулись на перекрестке в центре Чите. Об этом 26 июля сообщили очевидцы в группе «Регион-75» ВКонтакте.
Московский Комсомолец Чита вчера в 23:38
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
Корейский концерн Kia обнародовал первые изображения нового субкомпактного вседорожника Kia Sonet в серийном исполнении.
Новые автомобили 23 июля в 13:11
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Кино
Дэвид Франко сыграет рэпера Ваниллу Айса в биографическом фильме
Американский актер и звезда «Мачо и Ботана» Дэвид Франко сыграет рэпера Ваниллу Айса в биографическом фильме To The Extreme («До крайности»).
Культуромания 23 июля в 11:39
Политика
ЦИК объявила о трехдневном голосовании на выборах в сентябре 2020 года
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Москва / AbsolutTV.ru / Новости / На заседании Центризбиркома глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на региональных и местных выборах 13 сентября 2020 года досрочное голосование будет проводиться 11 и 12 сентября.
Absolut TV 24 июля в 06:38
Авто
ГАЗ получил заем на 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT»
Avtovesti.com вчера в 07:15
Армия и оружие
Сентябрьское обострение: решится ли Путин на широкомасштабное наступление на Украину (Европейська правда, Украина) (Європейська правда)
Общество, наблюдающее за ситуацией, видит, что Москва начинает действия, которые являются началом подготовки к очередной аннексии, или элементом запугивания Украины.
ИноСМИ вчера в 07:21
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета вчера в 07:07
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 08:33
Космос
NASA предупредило о трех мчащихся к Земле астероидах
О чем стало известно из сообщения Центра исследования околоземных объектов NASA, занимающегося наблюдением за потенциально опасными для Земли небесными объектами.
Говорит Уфа вчера в 11:47
Космос
Роскосмос: сверхлегкая ракета будет создана к 2024 году
Первый заместитель главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич в ходе конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020 сообщил о том, что Россия готовится создать сверхзвуковую ракету-носитель к 2024 году.
Live24 24 июля в 08:01