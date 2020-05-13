Тем, кто планируют поступление в вузы, сдавать ЕГЭ понадобится. Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления.

Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение. Об этом в среду, 13 мая, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 1,2K

Политика В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Общество Мишустин потребовал активизировать работу по выплатам медикам Правительство России довело до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, однако из выделенных более чем 27,5 млрд руб. врачам пока выплатили лишь около 4,5 млрд, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическым вопросам. 13

Общество Кто имеет право и где оформить? Рассказываем, как тюменцам получить обещанные 10 тысяч на детей Если ребенку исполнилось 3 года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего — 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Политика Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе. 319

Общество В РАН потребовали восстановить в Твери таблички памяти жертв репрессий Ученые Российской академии наук (РАН) осудили демонтаж в Твери мемориальных досок в память о жертвах сталинских репрессий.

Политика Захарова назвала условия лишения аккредитаций журналистов FT и NYT Лишение аккредитации журналистов изданий The Financial Times и The New York Times в России будет зависеть от публикации опровержения распространенной ими информации о занижении статистики по коронавирусу в РФ. 376

Шоу-бизнес Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота. 4

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,4K

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 6

Гаджеты Главу Xiaomi уличили в использовании iPhone Пользователи Сети уличили Лея Цзуна, главу компании Xiaomi, который пропагандирует смартфоны своего производства, в использовании iPhone. 68

Экономика Малому бизнесу спишут налоги и страховые взносы Президент России Владимир Путин предложил списать налоги за квартал компаниям из наиболее пострадавших сфер экономики. 433

Общество Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 415

Экономика Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса. 29

Футбол В «Локомотиве» прокомментировали информацию об отставке Семина Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию об отставке главного тренера команды Юрия Семина, передает Sport24.

Общество Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде". 202