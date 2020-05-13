Общество
ИзвестияВыпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение. Об этом в среду, 13 мая, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
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Тем, кто планируют поступление в вузы, сдавать ЕГЭ понадобится. Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления.
— Сергей Кравцов, российский политикАгентство Москва 15:17
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