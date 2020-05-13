Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов разводится с женой Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной. 88

Наука Ученые обнаружили в древних окаменелостях таинственные полые шары Ученые из Австралии во время изучения музейных экспонатов Великобритании обнаружили в древних окаменелостях таинственные полые шары.

Общество Россиян сочли неспособными оценить качество воздуха Россиян сочли неспособными оценить качество воздуха: Росприроднадзор предложил исключить мнение граждан при оценке этого показателя в крупных промышленных центрах в рамках национального проекта «Экология».

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2K

Здоровье Мурашко оценил число госпитализированных с коронавирусом в России Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что стране удалось достичь баланса между числом госпитализированных и выписанных из больниц пациентов с коронавирусной инфекцией. 9

Политика Производство F-35 оказалось под угрозой из-за С-400 Серийному производству американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II угрожают проблемы с поставками комплектующих из Турции, которая после покупки российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» была исключена из программы создания данных самолетов, сообщает Breaking Defense.

Общество В США мясо оказалось недоступным для простых американцев В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых. 75

Происшествия В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.

Здоровье В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания. 195

Технологии Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена. 56

Общество Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. 3,5K

Кино На НТВ стартует сериал с участием актера псковского театра На НТВ с 18 мая начинают показывать сериал, в котором снялся ведущий актер Псковского театра драмы Евгений Терских.

Здоровье Росздравнадзор поручил проверить Минздрав Дагестана По результатам анализа полученной информации Центральным аппаратом Росздравнадзора поручено Территориальному органу Росздравнадзора по Дагестану организовать и провести проверку Минздрава республики. 6