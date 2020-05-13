Общество
РИА НовостиВыпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
Читать в источнике
Оценить956
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме призвали учитывать успеваемость школьников при поступлении в ВУЗы
Национальная служба новостейвчера в 14:46
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V
RuNews24.ru 02:01
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Lenta.ru вчера в 01:16
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Наука
Ученые обнаружили в древних окаменелостях таинственные полые шары
Ученые из Австралии во время изучения музейных экспонатов Великобритании обнаружили в древних окаменелостях таинственные полые шары.
Дни24 02:48
Общество
Россиян сочли неспособными оценить качество воздуха
Россиян сочли неспособными оценить качество воздуха: Росприроднадзор предложил исключить мнение граждан при оценке этого показателя в крупных промышленных центрах в рамках национального проекта «Экология».
Lenta.ru 04:43
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Здоровье
Мурашко оценил число госпитализированных с коронавирусом в России
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что стране удалось достичь баланса между числом госпитализированных и выписанных из больниц пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 11:05
Политика
Производство F-35 оказалось под угрозой из-за С-400
Серийному производству американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II угрожают проблемы с поставками комплектующих из Турции, которая после покупки российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» была исключена из программы создания данных самолетов, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru 04:00
Общество
В США мясо оказалось недоступным для простых американцев
В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Здоровье
В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Политика
В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова
Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса вчера в 00:32
Единоборства
Джон Джонс, Кормье, Рейес и Нганну оценили бой Смита и Тейшейры
Два бойца топ-10 полутяжелой весовой категории Энтони Смит (#4) и Гловер Тейшейра (#8) довели бой до пятого раунда на турнире UFC в Джексонвилле 13 мая.
Allboxing.ru 00:48
Кино
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Заслуженная артистка России Алла Мещерякова скончалась на 78-м году жизни, передает РИА "Новости" со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Газета.Ru 04:02
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Общество
СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
RT на русском 04:31
Футбол
«ПСЖ» хочет продлить контракт с Тиаго Силвой на один сезон
«ПСЖ» намерен продлить контракт с защитником Тьяго Силвой, который является капитаном команды.
Metaratings 04:48
Армия и оружие
Норвежцы боятся реакции РФ на новый радар США
Вооруженные силы Норвегии проводят модернизацию радара системы «Глобус», расположенного в городе Вардё в северной части страны, устанавливая новое американское оборудование.
Военное дело 12 мая в 02:39
Общество
В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек
За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews вчера в 02:25
Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости 12 мая в 20:54
Кино
На НТВ стартует сериал с участием актера псковского театра
На НТВ с 18 мая начинают показывать сериал, в котором снялся ведущий актер Псковского театра драмы Евгений Терских.
Московский Комсомолец Псков 04:12
Здоровье
Минздрав признал коронавирус особо опасным для людей с болезнями почек
Коронавирус SARS-CoV-2 очень опасен для людей с хроническими заболеваниями почек, которые в период эпидемии стали одной из самых уязвимых групп населения.
РБК 03:36
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Здоровье
Росздравнадзор поручил проверить Минздрав Дагестана
По результатам анализа полученной информации Центральным аппаратом Росздравнадзора поручено Территориальному органу Росздравнадзора по Дагестану организовать и провести проверку Минздрава республики.
Черновик 02:47
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня 12 мая в 07:34
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Общество
В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
Политика
Источник рассказал о переговорах Козака в Берлине по Украине
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером.
РИА Новости 04:56