Экономика

EastRussiaEastRussiaВыравнивание энерготарифов для ДФО сохранят на 2020 год

В 2020 году в регионах Дальнего Востока в неизменном виде продолжит работать механизм выравнивания энерготарифов. Об этом заявил вице-премьер — полпред президента ДФО Юрий Трутнев.
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Трутнев: механизм выравнивания энерготарифов в ДФО будет продлен в 2020 году

ТАСС23 ноября в 07:07

Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год

РИА Новости23 ноября в 07:17

Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке продлят до 2028 года

REGNUMвчера в 20:42

Выравнивание энерготарифов для ДФО сохранят на 2020 год

EastRussiaвчера в 18:00

Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО будет продлен в 2020 г

Neftegaz.ru00:41
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Пожар на шахте в Коми локализован

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В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
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Крым инициирует международный трибунал по керченской провокации

Международный трибунал по провокации украинских военных судов в Керченском проливе созовет международная ассоциация «Таврида», заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА Новости.
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

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Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:00
Общество

В МТС объявили о продаже своего украинского подразделения

Российский оператор связи МТС объявил о продаже своего украинского подразделения за $734 млн.
RT на русском 00:49
Экономика

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Газета.Ru 00:36
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
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Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вести.Ru вчера в 14:27
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Происшествия

В кадетском корпусе Тувы отравились семь воспитанников

В кадетском корпусе Тувы семь воспитанников попали в больницу с отравлением.
КП - Красноярск 00:30
Экономика

Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей

Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 22:25
Футбол

Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу

Известия вчера в 18:19
Общество

«РусГидро» ввело в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2

Сахалинская ГРЭС-2 была построена в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области.
Коммерсантъ 00:48
Происшествия

В Красноярске столкнулись два автобуса

Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.
ТАСС вчера в 23:31
Общество

«Автодор» сформировал пул подрядчиков для трассы Москва — Казань

Госкомпания «Автодор» сформировала основной пул подрядчиков для строительства скоростной трассы Москва — Казань, сообщил глава компании Вячеслав Петушенко, передает ТАСС.
Республика Татарстан 00:30
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области.
ТАСС 00:11
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
ТК Звезда вчера в 02:09
Происшествия

В Черном море погибли 14 тыс. овец

Судно, перевозившее более 14 тыс. овец, перевернулось в Румынии.
Известия вчера в 23:11
Происшествия

Пилот самолета умер после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Ведомости вчера в 03:50
Политика

WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани

По данным WSJ, коллеги Джулиани хотели установить контроль над украинским «Нафтогазом» и назначить Фаворова на пост главы компании.
РБК 00:41
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском 23 ноября в 23:47
Общество

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:07
Политика

Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
РИА Новости вчера в 19:37
Хоккей

Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян

«Детройт» принимает «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:1, второй период).
Спорт-Экспресс вчера в 20:28
Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
RT на русском вчера в 19:44
Политика

Пушков отреагировал на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее поддержавшей певицу Софию Ротару, чьи планы выступить в России раскритиковали в Совете Федерации.
РБК вчера в 15:32
Авто

Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:33
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Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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