Экономика
EastRussiaВыравнивание энерготарифов для ДФО сохранят на 2020 год
В 2020 году в регионах Дальнего Востока в неизменном виде продолжит работать механизм выравнивания энерготарифов. Об этом заявил вице-премьер — полпред президента ДФО Юрий Трутнев.
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В 2020 году всё будет без изменений, до 2028 года оно будет продлено. Есть позиции по поводу того, чтобы изменить немножечко регулирование.
— Юрий Трутнев, российский политикREGNUM вчера в 20:42
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Происшествия
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Под Нижним Новгородом 29 детей отравились газом в школе
Более 30 человек пострадали из-за выброса газа рядом со школой в Нижегородской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
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В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны
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Происшествия
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Политика
В Госдуме объяснили проект об обязанности росгвардейцев представляться
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Армия и оружие
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Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Кино
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Российские тюрьмы переполнены жертвами домашнего насилия
Большинство женщин (79%), осужденных в 2016-2018 годах за умышленное убийство, защищались от домашнего насилия.
Здоровье
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
Происшествия
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Экономика
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Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
Шоу-бизнес
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Смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google появится в России
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Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Футбол
Болельщики «Спартака» кричали оскорбления в адрес Дзюбы
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