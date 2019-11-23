Экономика

EastRussiaEastRussiaВыравнивание энерготарифов для ДФО сохранят на 2020 год

В 2020 году в регионах Дальнего Востока в неизменном виде продолжит работать механизм выравнивания энерготарифов. Об этом заявил вице-премьер — полпред президента ДФО Юрий Трутнев.
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Юрий Трутнев
В 2020 году всё будет без изменений, до 2028 года оно будет продлено. Есть позиции по поводу того, чтобы изменить немножечко регулирование.
— Юрий Трутнев, российский политикREGNUM вчера в 20:42

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