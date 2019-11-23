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В 2020 году в регионах Дальнего Востока в неизменном виде продолжит работать механизм выравнивания энерготарифов. Об этом заявил вице-премьер — полпред президента ДФО Юрий Трутнев.

Выравнивание энерготарифов для ДФО сохранят на 2020 год

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