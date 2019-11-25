Экономика

REGNUMREGNUMВыравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке продлят до 2028 года

Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят до 2028 года в действующем виде, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заверил, что кардинально для дальневосточных предприятий ничего не изменится.
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Трутнев: механизм выравнивания энерготарифов в ДФО будет продлен в 2020 году

ТАСС23 ноября в 07:07

Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год

РИА Новости23 ноября в 07:17

Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке продлят до 2028 года

REGNUMвчера в 20:42

Выравнивание энерготарифов для ДФО сохранят на 2020 год

EastRussiaвчера в 18:00
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Происшествия

Двух россиян спасли с перевернувшейся лодки в Южной Корее

Береговая охрана Южной Кореи спасла двух россиян, которые перевернулись на рыбацкой лодке. Их доставили вертолетом в больницу.
Коммерсантъ вчера в 22:56
Происшествия

Полиция заинтересовалась видеозаписью, снятой около школы в Приморье

В настоящее время полиция Уссурийска изучает видеозапись, размещенную в социальных сетях об инциденте с уборкой снега в одной из городских школ.
Владивосток-Новости вчера в 22:58
Футбол

Брестское «Динамо» впервые стало чемпионом Беларуси

Soccer.ru вчера в 09:13
Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу

В первом матче российские «пляжники» победили команду Сенегала (8:7). Чемпионат мира по пляжному футболу 2019.
Sport24.ru вчера в 15:37
Здоровье

Власти Камчатки планируют привлечь в регион более 100 медработников до конца года

Власти Камчатского края до конца года планируют привлечь на работу в регион свыше 100 врачей и специалистов среднего медицинского персонала в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.
ТАСС вчера в 23:13
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия вчера в 12:54
Футбол

Наставник «Ливерпуля» предсказал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предсказал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".
Газета.Ru вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте

Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Kleo.ru вчера в 06:38
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Политика

Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Lenta.ru 23 ноября в 07:46
Культура

Ольга Бузова ответила на обвинения в краже премии «Нового радио»

Бузова напрямую не ответила на вопрос о статуэтке, однако заявила в эфире передачи «Ты не поверишь!» канала НТВ, что следует библейским заповедям, а потому никогда не берет чужих вещей.
Вечерняя Москва вчера в 17:15
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Наука

Экспериментальная вакцина против ВИЧ успешно вызвала иммунный ответ

Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ (IAVI) смогли создать препарат, который воздействует на широкий спектр штаммов этого вируса.
Naked Science 21 ноября в 08:44
Общество

Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Росавтодор рассмотрел проект автомоста через реку Лена в Якутии, который ведомство одобрило, передает ТАСС.
Газета.Ru 23 ноября в 11:09
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика

Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
РИА Новости вчера в 19:17
Происшествия

В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
РИА Новости вчера в 23:34
Политика

Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru вчера в 11:32
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна

Тилль Линдеманн намекнул, что в его новом клипе снялась 37-летняя Светлана Лобода.
Ruposters.ru 22 ноября в 03:42
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru вчера в 18:29
Экономика

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
Ведомости вчера в 17:08
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском вчера в 04:07
Экономика

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.
РБК 22 ноября в 01:00
Шоу-бизнес

Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте

Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
7Дней.ру 23 ноября в 03:15
Культура

Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

РИА Новости вчера в 17:59
Политика

Жириновский предложил изменить правила самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны.
Коммерсантъ вчера в 21:21
Путешествия

Названы популярные направления для туризма на Новый год

Самым популярным новогодним направлением для отдыха внутри России стали курорты Краснодарского края - Красная Поляна и Сочи, а также Крым и Кавказские минеральные воды.
Аргументы и Факты вчера в 21:53
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Lenta.ru вчера в 04:52
Политика

Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине

Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
Московский Комсомолец вчера в 07:13
Фигурное катание

Косторная выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Японии

Российская фигуристка Алёна Косторная стала победительницей в женском одиночном катании на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро.
News.ru 23 ноября в 04:53
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Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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