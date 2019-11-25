Экономика
REGNUMВыравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке продлят до 2028 года
Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят до 2028 года в действующем виде, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заверил, что кардинально для дальневосточных предприятий ничего не изменится.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Происшествия
Двух россиян спасли с перевернувшейся лодки в Южной Корее
Береговая охрана Южной Кореи спасла двух россиян, которые перевернулись на рыбацкой лодке. Их доставили вертолетом в больницу.
Происшествия
Полиция заинтересовалась видеозаписью, снятой около школы в Приморье
В настоящее время полиция Уссурийска изучает видеозапись, размещенную в социальных сетях об инциденте с уборкой снега в одной из городских школ.
Футбол
Брестское «Динамо» впервые стало чемпионом Беларуси
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу
В первом матче российские «пляжники» победили команду Сенегала (8:7). Чемпионат мира по пляжному футболу 2019.
Здоровье
Власти Камчатки планируют привлечь в регион более 100 медработников до конца года
Власти Камчатского края до конца года планируют привлечь на работу в регион свыше 100 врачей и специалистов среднего медицинского персонала в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
Футбол
Наставник «Ливерпуля» предсказал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предсказал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Культура
Ольга Бузова ответила на обвинения в краже премии «Нового радио»
Бузова напрямую не ответила на вопрос о статуэтке, однако заявила в эфире передачи «Ты не поверишь!» канала НТВ, что следует библейским заповедям, а потому никогда не берет чужих вещей.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Наука
Экспериментальная вакцина против ВИЧ успешно вызвала иммунный ответ
Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ (IAVI) смогли создать препарат, который воздействует на широкий спектр штаммов этого вируса.
Общество
Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена
Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Росавтодор рассмотрел проект автомоста через реку Лена в Якутии, который ведомство одобрило, передает ТАСС.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Политика
Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
Происшествия
В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов
Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна
Тилль Линдеманн намекнул, что в его новом клипе снялась 37-летняя Светлана Лобода.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Экономика
Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ
Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Экономика
Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода
В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.
Шоу-бизнес
Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте
Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Политика
Жириновский предложил изменить правила самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны.
Путешествия
Названы популярные направления для туризма на Новый год
Самым популярным новогодним направлением для отдыха внутри России стали курорты Краснодарского края - Красная Поляна и Сочи, а также Крым и Кавказские минеральные воды.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Политика
Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине
Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
Фигурное катание
Косторная выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Японии
Российская фигуристка Алёна Косторная стала победительницей в женском одиночном катании на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро.