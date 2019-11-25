Экономика
REGNUMВыравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке продлят до 2028 года
Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят 2028 год в действующем виде, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заверил, что кардинально для дальневосточных предприятий ничего не изменится.
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Экономика
Глава ВТБ не ожидает новых санкций США против России
Если не произойдет каких-то глобальных изменений в политике, масштабных перемен в геополитике, либо внутриполитических пертурбаций в США, то никаких жестких санкций в отношении России в ближайшие годы не последует, по мнению Костина.
Здоровье
Власти запретят кальяны и вейпы
Помимо обычного табака, ограничительные меры ждут и другие продукты, связанные с курением.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова стала третьей
Российская фигуристка Алена Косторная выиграла этап Гран-при Японии, проходящий в Саппоро.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Тиморского моря в восточной части Индонезии.
Общество
Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Политика
Жириновский предложил изменить пределы самообороны
Согласно проекту, текст статьи следует дополнить пунктом о том, что действия, предпринятые для защиты себя или своей семьи от насилия, угрозы его применения или для защиты имущества, не представляют собой превышение пределов необходимой самообороны.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Армия и оружие
Путин: мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами
Российский лидер отметил, что в разных регионах планеты "не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые".
Политика
Британский журнал The Economist использует карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist создал видеоролик, в котором использовалось изображение Украины на карте без Крыма.
Происшествия
Четыре человека погибли во Франции из-за паводков
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Политика
Юмашев назвал причины выбора Путина преемником Ельцина
Первый президент России Борис Ельцин сделал своим преемником Владимира Путина, потому что тот был человеком другого поколения.
Политика
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала маму без фотошопа
Актриса Ксения Алферова решила продемонстрировать, как выглядит ее знаменитая мама Ирина Алферова без прикрас.
Политика
Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации
Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Космос
Новый метод измерения показал, что Вселенная расширяется медленнее
Наука
Новая модель поможет спрогнозировать ряд солнечных явлений
Доктор Дженни Родригес (Jenny Rodriguez) из Космического центра Сколтеха вместе с коллегами из Германии и Бразилии разработали модель для оценки изменений беты плазмы в солнечной атмосфере.
Гаджеты
Доступный смартфон Realme 5 выходит на рынок Европы по цене 159 евро
27 ноября выходит доступный смартфон Realme 5, оснащенный четверной основной камерой, процессором Snapdragon 665 и аккумулятором на 5000 мАч, его цена – 159 евро.
Экономика
Минпромторг не получит 105 млрд рублей на поддержку гражданского судостроения
Минпромторг просил заложить в бюджете 2020–2022 гг. 105 млрд руб. на льготный лизинг гражданских судов: предполагалось, что ежегодно государственным лизинговым компаниям будет выделяться по 35 млрд руб. на корабли и нулевая стоимость этих средств позволит поставлять суда в лизинг по льготной ставке.
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero.
Армия и оружие
Ким Чен Ын проверил боеготовность островного гарнизона в Желтом море
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проверил боеготовность военного гарнизона острова Чхангриндо, расположенного в Желтом море недалеко от южнокорейского острова Пэннендо.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики
Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
Политика
Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала Хомчака о военной базе в Крыму.