Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят 2028 год в действующем виде, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заверил, что кардинально для дальневосточных предприятий ничего не изменится.

Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке продлят до 2028 года

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