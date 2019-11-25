Экономика

REGNUMREGNUMВыравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке продлят до 2028 года

Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят 2028 год в действующем виде, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заверил, что кардинально для дальневосточных предприятий ничего не изменится.
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Трутнев: механизм выравнивания энерготарифов в ДФО будет продлен в 2020 году

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Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год

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