Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSportВырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
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