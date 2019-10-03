Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.

Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Энергетика «Роснефть» и «Транснефть» отказались от споров после встречи у Козака Разногласия по контролю качества нефти в системе «Транснефти» урегулированы, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Общество Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук» Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.

Политика Эксперт оценил слова депутата Рады об особом статусе Донбасса Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал RT слова главы внешнеполитического комитета Верховной рады Богдана Яременко, который заявил, что позиция Украины по законодательному закреплению особого статуса Донбасса будет согласовываться с Россией.

Политика Европейская делегация не нашла признаков притеснения крымских татар Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что широко тиражируемая информация об ограничении прав крымских татар не соответствует реальности.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.

Происшествия В Иране задержана журналистка из России В Иране задержана журналистка из России Юлия Юзик.

Шоу-бизнес Анита Цой поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой Анита Цой недавно попала в весьма неловкую ситуацию. Певица поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой.

Политика Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Общество Актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах студентки его школы Студентки школы исполнительского мастерства Джеймса Франко обвинили американского актера в сексуальных домогательствах, сообщает газета New York Times.

Происшествия Между сотрудниками ФСИН Ингушетии произошла перестрелка В Ингушетии в районе села Яндаре произошла перестрелка между сотрудниками федеральной службы исполнения наказания.

Экономика Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.

Политика В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу «Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Политика Соловьев заявил о травле против него Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.

Политика Кремль ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и чиновника кремлевской администрации сообщила, что президент России Владимир Путин присвоил Чемезову звание Героя России.

Происшествия В Санкт-Петербурге загорелся склад В Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад на улице Софийской, сообщает ГУ МЧС по городу.

Футбол Забыли приехать на игру. 1:7 как новый флаг российского футбола После поражения от «Эспаньола» тренер армейцев Виктор Гончаренко говорил, что в современном футболе разница между победой и поражением стирается, всё зависит от мельчайших нюансов, удачной подачи или выигранного единоборства, ситуация может качнуться как в одну сторону, так и в другую.

Здоровье Из российских аптек отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак Из российских аптек срочно отзывают препарат, который миллионы людей принимают, чтобы облегчить симптомы изжоги и других желудочно-кишечных проблем.

Политика Порошенко нанял российского адвоката Новикова В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.