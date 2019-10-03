Лига чемпионов
ProstoProSportВырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после победы «Зенита»
Sportbox.RUвчера в 02:24
Рейтинг УЕФА: Португалия не сумела обойти Россию. Она сделает это через три недели
Спорт-Экспрессвчера в 17:55
Вернули праздник и увеличили отрыв от Португалии. «Зенит» победил «Бенфику» в матче ЛЧ
ТАСС02 октября в 21:54
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Наука
Созданы контактные линзы для доставки лекарств
Naked Science вчера в 02:54
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Энергетика
«Роснефть» и «Транснефть» отказались от споров после встречи у Козака
Разногласия по контролю качества нефти в системе «Транснефти» урегулированы, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
РБК вчера в 12:19
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Политика
Эксперт оценил слова депутата Рады об особом статусе Донбасса
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал RT слова главы внешнеполитического комитета Верховной рады Богдана Яременко, который заявил, что позиция Украины по законодательному закреплению особого статуса Донбасса будет согласовываться с Россией.
RT на русском 05:25
Политика
Европейская делегация не нашла признаков притеснения крымских татар
Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что широко тиражируемая информация об ограничении прав крымских татар не соответствует реальности.
РИА Новости Крым вчера в 09:36
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Происшествия
В Иране задержана журналистка из России
В Иране задержана журналистка из России Юлия Юзик.
Российская газета 05:25
Шоу-бизнес
Анита Цой поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой
Анита Цой недавно попала в весьма неловкую ситуацию. Певица поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой.
Территория новостей вчера в 18:29
Политика
Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии
Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.
Москва 24 вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Общество
Актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах студентки его школы
Студентки школы исполнительского мастерства Джеймса Франко обвинили американского актера в сексуальных домогательствах, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия
Между сотрудниками ФСИН Ингушетии произошла перестрелка
В Ингушетии в районе села Яндаре произошла перестрелка между сотрудниками федеральной службы исполнения наказания.
Российская газета 05:14
Экономика
Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
Российская газета 05:33
Политика
В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу
«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия
Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Синице
РИА Новости 04:43
Политика
Кремль ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и чиновника кремлевской администрации сообщила, что президент России Владимир Путин присвоил Чемезову звание Героя России.
РБК 05:27
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся склад
В Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад на улице Софийской, сообщает ГУ МЧС по городу.
Rambler News Service 00:49
Футбол
Забыли приехать на игру. 1:7 как новый флаг российского футбола
После поражения от «Эспаньола» тренер армейцев Виктор Гончаренко говорил, что в современном футболе разница между победой и поражением стирается, всё зависит от мельчайших нюансов, удачной подачи или выигранного единоборства, ситуация может качнуться как в одну сторону, так и в другую.
Sportbox.RU 02:45
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Здоровье
Из российских аптек отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
Из российских аптек срочно отзывают препарат, который миллионы людей принимают, чтобы облегчить симптомы изжоги и других желудочно-кишечных проблем.
Твой Континент вчера в 07:43
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru 02 октября в 23:12
Здоровье
Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
РИА Новости 02 октября в 09:45