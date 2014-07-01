Доля поступлений в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса выросла до 23 процентов. Это в 1,6 раза превышает доходы от крупных налогоплательщиков.

Выросла доля поступлений в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса

Происшествия СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

Происшествия Причиной пожара в жилом доме в Ярославской области стал поджог Причиной пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области, где погибли пять детей и двое взрослых, стал поджог.

Энергетика «Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.

Фигурное катание Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.

Общество В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".

Единоборства Почему Нурмагомедов и Макгрегор устроили перепалку в соцсетях Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили перепалку в социальных сетях.

Общество В Гидрометцентре объяснили тёплую осень Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».

Космос Две женщины-астронавта впервые в истории вышли в открытый космос Впервые в истории две женщины-астронавта Кристина Кук и Джессика Меир вдвоем вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.

Культура Южноуралец поразил жюри шоу «Танцы» и прошел кастинг Алексей Акулов подготовил весьма оригинальное выступление для популярного шоу «Танцы» – он двигался на сцене под звуки, которые сам же и издавал.

Политика Украина признала невозможность отсоединения от энергосистемы России Украина принимает все возможные меры для отсоединения от энергосистемы России, однако на сегодня это невозможно, заявил замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин.

Происшествия Массовое ДТП произошло ночью на Гвардейском проспекте в Калининграде Сегодня, 20 октября, в Калининграде произошла массовая авария с участием трех автомобилей.

Политика Советник Трампа обвинил Порошенко в краже $1,5 млрд Экс-президент Украины Петр Порошенко украл $1,5 млрд, конфискованные у предыдущего главы государства Виктора Януковича после "майдана" 2014 года, заявил внештатный советник главы Белого дома Дональда Трампа Сэм Кислин.

Политика Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.

Авто Mitsubishi Pajero покинет российский авторынок В настоящее время на российском автомобильном рынке Mitsubishi Pajero предлагается с дизельной и бензиновой силовой установкой.

Экономика Минимальную цену на сахар предложили ввести в России Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.

Общество Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.

Общество Кинологи рассказали об опасности кормления бродячих собак Кинологи поведали об опасности подкармливания бродячих собак на улицах, комментарий специалистов приводит РИА Новости.

Наука Чем нас лечат: псориаз. Зима близко Как стрептококк может вызывать псориаз и заставить иммунитет возненавидеть клетки родного организма, как отличить эту болезнь от похожих, почему от дерматологических проблем может помочь солнечный свет и какие простые и бесплатные меры добавят вам очков в борьбе с симптомами болезни, рассказывает Indicator.Ru.

Общество Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".