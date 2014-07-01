Экономика
Вечерняя МоскваВыросла доля поступлений в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса
Доля поступлений в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса выросла до 23 процентов. Это в 1,6 раза превышает доходы от крупных налогоплательщиков.
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Доля поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджет Москвы выросла до 23%
Агентство Москва18 октября в 07:33
Выросла доля поступлений в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса
Вечерняя Москва18 октября в 08:37
Власти Москвы сообщили, что НДФЛ остается основным источником дохода городского бюджета
ТАСС18 октября в 09:11
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Gazeta.SPb 18 октября в 13:42
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Футболист «Краснодара» Берг ответил на критику в свой адрес
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Впервые в истории две женщины-астронавта Кристина Кук и Джессика Меир вдвоем вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.
SciencePop 18 октября в 08:22
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Южноуралец поразил жюри шоу «Танцы» и прошел кастинг
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Газета.Ru 02:41
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Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
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Минимальную цену на сахар предложили ввести в России
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
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Медведев поздравил работников дорожного хозяйства с праздником
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