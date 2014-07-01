Экономика
Вечерняя МоскваВыросла доля поступлений в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса
Доля поступлений в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса выросла до 23 процентов. Это в 1,6 раза превышает доходы от крупных налогоплательщиков.
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Доля поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджет Москвы выросла до 23%
Агентство Москва18 октября в 07:33
Выросла доля поступлений в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса
Вечерняя Москва18 октября в 08:37
Власти Москвы сообщили, что НДФЛ остается основным источником дохода городского бюджета
ТАСС18 октября в 09:11
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