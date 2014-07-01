Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВыросла доля поступлений в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса

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Доля поступлений в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса выросла до 23 процентов. Это в 1,6 раза превышает доходы от крупных налогоплательщиков.
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Доля поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджет Москвы выросла до 23%

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