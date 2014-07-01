Доля поступлений в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса выросла до 23 процентов. Это в 1,6 раза превышает доходы от крупных налогоплательщиков.

Выросла доля поступлений в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса

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