Экономика
Вечерняя МоскваВыросла доля поступлений в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса
Доля поступлений в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса выросла до 23 процентов. Это в 1,6 раза превышает доходы от крупных налогоплательщиков.
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Доля поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджет Москвы выросла до 23%
Агентство Москва18 октября в 07:33
Выросла доля поступлений в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса
Вечерняя Москва18 октября в 08:37
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 20:14, Вашингтон
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