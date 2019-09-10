Экономика
Transport-news.ruВ России на четверть подорожали авиабилеты экономкласса
Средняя стоимость авиабилетов на перелёт экономклассом в России с января по август 2019 года выросла на 24,1%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат. Подорожание стало самым высоким после кризиса 2008 года.
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Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.Известиявчера в 17:01
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